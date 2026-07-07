Son Mühür / Yağmur Daştan- Karabağlar Belediyeci temmuz ayı birinci olağan meclisinde tansiyon bir hayli yükseldi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yönettiği mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu’nun verdiği soru önergesi sonrası tartışmaların fitili ateşlendi.

Mecliste soru önergeleri bölümünde söz alan Eroğlu, “Yeşillik Caddesi’nde ‘Murat Toprak isimli vatandaşımızın uygun görmediğinizi belirttik’ deniliyor. Bitpazarı, ikinci eşya yeri hala devam ediyor. Uygun olmadığını belirtmişsiniz ama hala açık burası. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu usulsüzlüğe devam edecek misiniz? Sokaklarda çöpler toplanmıyorken, bitpazarının olduğu yerdeki sokakları temizliyor musunuz, temizlemiyor musunuz? Belediye imkanlarını usulsüz olan yere kim sunuyor? 2025 yılında kentsel dönüşüm için SAMPAŞ Holdinge fatura kesildiğini yazdım, toplam 17 milyon 426 bin 40 lira 95 kuruş diye cevap vermişsiniz. Biz sadece 2025 yılında 24 milyon küsur gördük. Bizim gördüğümüz evrak mı hatalı, yoksa bu cevap mı hatalı? Bize verilen kişiler resmi evrak. Bu önergenin altında holdingin eski çalışanı Esat Akbal’ın da imzası var. Bu konuda meclisimize bilgi verin. Soru önergeleri mi geçerli, bizim evraklarımız mı geçerli?” sorusunu sordu.

“Bilgi alındı, kaymakamlığa yazı gönderildi”

Başkan Kınay, “Meclise verilen tüm soru önergeleri meclisimizde idaremiz ve çalışma arkadaşlarımıza verilen bilgi ve belgeler yasaya, yönetmeliğe dayalıdır. Meclis üyelerimiz de kamu görevlisi olarak konuştukları cümle ve ortaya koyduğu iddialar aynı saygı ve aynı belge ve bilgilerle kanunlara tabiidir. Aynı bilgi ve belgeyle okumak isterim ki okuduğumuzu nasıl aktardığımızı kamuoyuna bırakıyorum. Sanıyorum dinlememek gibi anlamamak ve okumamak gibi durumlarımız da var. Zabıta müdürlüğünden gelen yazıda, “Yeşillik caddesindeki ikinci el eşya satışıyla ilgili Murat Toprak isimli vatandaşın bir talebi doğrultusunda işyeri açma ve çalışma yerine dair kanun kapsamında işyeri kapsamında tanımlanmasının mümkün olmadığı bu nedenle ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı, aynı zamanda resmi gazetede yayımlanan bilgilere göre pazaryeri olarak da kullanımın mümkün olmadığı bilgisi alınmış ve söz konusu konuyla ilgili kaymakamlığa da yazı gönderilmiştir. Özel şahıs ve mülkiyete ait alanlar belediye personelimizin çalışma yaptığı kamusal alanlardır. Eğer çevreye kirletici bir etkisi varsa şahıslarla ilgili gerekli işlemler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

O söz tartışmalara neden oldu!

Eroğlu’nun “İki soru önergesi verdim” demesi üzerine Eroğlu, “Teşekkür ediyorum, bugün yeteri kadar sizi dinledik. Soru önergenizi yazılı olarak iletin. Söz vermiyorum, ben konuşuyorum” dedi. Eroğlu ise “Önerge vermemi engelliyorsunuz. Kanunları öğrenemediniz, usulsüzlüklerin kraliçesiniz” demesine Başkan Kınay, sert tepki gösterdi.

“Bir saattir şovunuzu dinliyoruz!”

Başkan Kınay, “Her türlü cümlenizin saygısızlık hakaret belediyeye, kamu görevlisine kayıt altına alınır. Bir saattir şovunuzu dinliyoruz. Resmi bilgi ve belgelerle cevabınız verilir. Sizler de bizlere saygı duyamıyorsanız meclis üyelerimize, vatandaşımıza saygı duyun. Üsluba, tavra uygun olun. Kanunlar herkes için geçerlidir. Karabağlar Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Üslubunuza dikkat ediniz. Magazin gündemlerinizi siyasi şovlarınızı dışarıda yapın. Bundan sonra sözümüzü kesmeyin, söz almak isteyenlere söz veririm” dedi.

Eroğlu’nun “Soru önergemi almıyor musunuz?” sorması üzerine ise Başkan Kınay, “Almıyorum önergenizi” diyerek tepki gösterdi.

O evrağı tek tek okudu: Bir meclis üyesinin kişisel egosunu tatmin etme noktasında

Sonrasında Başkan Kınay, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğiniz günden beri belediye iştirakleriniz dahil SAMPAŞ Holding’e kaç milyon TL harcanmıştır?” denilmiş, aynı cümleyi dört farklı şekilde kurmuşsunuz. Cevap yazılı olarak verildi, web sitemizde de var. Daha önce mecliste anlatıldı, faaliyet raporumuzda, denetim raporumuzda söz konusu bilgilerin tamamına yer almaktadır. Anlama ve dinleme noktasında meclis üyelerimiz ve halkımızın takdirine sunuyoruz. Söz konusu çalışmalar kapsamında hak edişler mali hizmetler müdürlüğümüze gönderilmekte ve ödemeler belediye meclisince onaylanan bütçe ve idarenin ödeme planı doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu kapsamda 2025 yılında 6 milyon 947 bin küsur, 2026 yılında 10 milyon 428 bin küsur olmak üzere bugüne kadar toplam 17 milyon 426 bin küsur tutarında hak ediş düzenlenmiş ve ödeme işlemleri belediyemizin mali işlemler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Müdürlüğümüz kayıtlarında belediye iştiraki dışında herhangi gerçek ya da tüzel kişiye ait bir fatura, belge bulunmamaktadır. Defalarca cevap verdiğimiz şeyleri yazılı olarak da cevabımız Fırat Eroğlu’na da iletilmiştir. Bu, bir kamu kuruluşunun resmi olarak verdiği bilgi ve evraktır. Artık çocuk oyuncağına dönen meclisi çalıştırmamaya, gündemlere geçememeye, karşılıklı atışmalarla bir meclis üyesinin kişisel egosunu tatmin etme noktasındaki süreçlerin dışında herhangi bir resmi, yazılı talep edilen her türlü soru önergesi, her türlü soru ve eleştirisine açığız.”

Eroğlu ise “Siz usulsüz bir insansınız, az önce 10 oy alan kişiyi oraya oturttunuz” diye konuştu.

Bir önceki mecliste gündeme gelen o evrağı sordu

Toplantıya verilen ara sonrasında bir kez daha söz alan AK Partili Eroğlu, soru önergelerini sundu. Eroğlu, şunları söyledi: “Osman Aksüner, Aydın mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi’ndeki 106 hektarlık alanda üç yıldır binlik plan hazır olmasına rağmen 16 ve 18 uygulamaları yapılmamasına rağmen bu bölgede kaç işyerine plana uymamasına rağmen işyeri ruhsatı verilmiştir? Haziran ayı meclisinde ‘Evrak budur’ diye kentsel dönüşümde yetki aldığınızı ifade edip telefondan sunduğunuz evrağı meclisimize ve halkımıza sunar mısınız? Böyle bir evrak olmadığını biliyoruz.”

MHP’li meclis üyesi Uğur Durmaz da “Karabağlar’da vatandaştan gelen sorular doğrultusunda bu üç aydır konuşulan pazaryerinin sahibinin isminin kim olduğunu soruyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay ise “Sözde yetki denilen tanımlama bakanlığın verdiği belgedir. Bununla ilgili belgeler verilmiştir, web sitemizde vardır. Bakanlıktan da temin edilebilir. Hepimizin yasal hakkımızı kullanmamız esastır. Bilgi ve belgeyle ilgili konularla ilgili yazıların da ilgili kurumlardan alınıp değerlendirilebilir” diye konuştu.