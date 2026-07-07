Yaz aylarının yaklaşması ile korkutan yangınlar baş göstermeye başladı. Bugün sabah saat 08.20 sularında İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Reis Mahallesi 9025 sokakta bulunan çöplük alanda çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki çöp konteynerlerinin yanında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Mobilya atıkları yangını büyüttü

Alevlerin mobilya atıklarını tutuşturmasıyla yangın hızla büyüdü. Büyüyen yangında sokağı siyah dumanlar kapladı ve yangın park halinde bulunan bir otomobile sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca bir hafif ticari araç da hasar gördü.

Daha önce şikayet ettik!

Daha önce riski öngörüp mobilya atıklarını şikayet ettiklerini belirten mahalle sakini Fethiye Türkelli, "Mobilya atıklarını almaya gelmediler. Yangının atıklar yüzünden çıktığını düşünüyorum. Araba da yandı. Yangından sesinden dolayı uykudan uyandık" dedi.

"Belediye görevini yapmıyor"

Bir diğer mahalle sakini Ali Kara ise "Çöpler yığıldı. Belediye görevini yapmıyor. İnsanlarımızda da suç var. Mobilya atıkları uzun süredir burada. Suç belediyenin" diye konuştu.