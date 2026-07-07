İzmir'de sokakları zehirleyen tacirlere yönelik takipli operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Karabağlar ilçesinde polisin radarına giren bir şüpheli, yasaklı madde sevkiyatı yaparken suçüstü yakalandı. Titiz bir takibin ardından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boş arazide polisten kaçamadı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde ticaretini engellemek amacıyla sokak çalışmalarını sıkılaştırdı. Bu kapsamda yasa dışı madde sattığından şüphelenilen 34 yaşındaki Ö.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Her adımı izleniyordu.

Şüpheli, motosikletiyle ıssız bir arazinin yolunu tuttu. Polisin gözü üzerindeydi. Boş arazide gizlenen bir poşeti almaya çalıştığı an, ekipler düğmeye bastı. Polisi karşısında gören Ö.A. kaçmaya başladı. Kısa süren amansız bir kovalamaca yaşandı. Karabağlar polisi, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Poşetten yasaklı madde çıktı

Ekiplerin şüphelinin elindeki poşette yaptığı aramada aradığı kanıt bulundu. Poşetin içerisine gizlenmiş tam 1 kilo 200 gram yasaklı madde ele geçirildi. Maddelere savcılık talimatıyla el konuldu.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ö.A, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, yasaklı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

