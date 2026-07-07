İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında park halindeki iki araç yanarak hasar gördü.

Olay, Karabağlar'a bağlı Reis Mahallesi'ndeki boş bir otluk alanda meydana geldi. Alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler, bölgede bulunan evsel atıkların da yanmasıyla kısa sürede büyüdü.

Alevler park halindeki araçlara sıçradı

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, otluk alanın yakınında park halinde bulunan bir otomobil ile bir hafif ticari araca sıçradı. Araçların alev aldığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürüldü ama araçlarda büyük hasar var

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, alevlerin sıçradığı otomobil ve hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, mahallede korkuya neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

