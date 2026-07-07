Karabağlar polisi, ilçede uyuşturucu satışının ve dağıtımının önüne geçmek için bir süredir sokak çalışması gerçekleştiriyordu. Bu kapsamda radara takılan Ö.A. isimli şahıs, polis ekiplerince fiziki takibe alındı.
Ekipler, şüpheli anbean izledi
Yürütülen takip sırasında hareketli anlar yaşandı. Şüpheli Ö.A., motosikletiyle seyir halindeyken tenha bir bölgedeki boş arsaya giriş yaptı.
Arsada gizlenmiş bir poşeti alarak hızla oradan uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi, arkasındaki sivil ekipler anbean izledi.
Kilolarca uyuşturucuyla suçüstü
Şüphelinin poşeti alıp kaçmaya çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Karabağlar sokaklarında yaşanan uzun süreli ve titiz takibin sonrasında, polis ekipleri uygun noktada motosikletin önünü keserek Ö.A.’yı etkisiz hale getirdi.
Olay yerinde gerçekleştirilen ilk incelemede, şahsın arsadan aldığı poşetin içerisinden 1 kilo 200 gram esrar çıktı.
Uyuşturucu maddeye güvenlik güçleri tarafından el konulurken, kelepçelenen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri biten Ö.A., ifadesinin sonrasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan uyuşturucu kuryesi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.