Son Mühür / Yağmur Daştan - Karabağlar Belediyesi, temmuz ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Helil Kınay’ın yönetiminde gerçekleşti. Meclis’te, divan katip seçimi süreci tartışmalara neden oldu.

Divan katipliğinden Ezgi Aktaş’tan istifa etmesinin ardından mecliste yeni katip üyesinin seçimi yapıldı. Aktaş’ın yerine CHP Grubu’ndan Abdulvahap Batıhan önerildi. AK Parti ve MHP Grubu aday çıkarmazken, oylama gizli usulde yapıldı.

CHP'de büyük çatlak: Aday gösterilmeyen isme 20 oy çıktı!

Oylama işleminin sonra toplamda 30 oy kullanıldığı ve Batıhan’a 10 oy çıktığı ifade edildi. AK Parti’nin kime kaç oy kullandığını sorması üzerine Başkan Kınay, Batıhan’a 10, aday gösterilmeyen CHP’li meclis üyesi Rahile Yeni’ye ise 20 oy kullanıldığını ifade etti. AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, “20 oy alan biri varken 10 oy alan kişiyi seçemeyiz. Usulsüz bir divan katibi olduğu için de bu mecliste alınan kararlar usulsüz olacak. ‘Ben usulsüzlükten ayrılamayacağım, bu yola baş koydum’ diyorsanız buyurun. Kanunlar en fazla oy alan isim seçilir der. Kimse kanunlardan üstün değildir” dedi.

“Seçimi tekrarlamanız da usulsüzlüktür”

Eroğlu’nun çıkışı üzerine Başkan Kınay, “Bu ülkede kimse kanunların üzerinde değil, tekrarlıyoruz” diyerek seçimin tekrar edilmesini söyledi. Başkan Kınay’ın seçim tekrarı çıkışına da tepki gösteren AK Partili Eroğlu, “En çok oy alan kişiyi deklare edin. Siz yasal bir seçimi iptal etmek istiyorsunuz. Bu da kanuna aykırıdır. En fazla kim oy aldıysa o kişiyi buraya bekliyoruz. Normalde kimin kaç oy aldığını belirtmeniz gerekiyor, belirtmediniz. Bu da bir usulsüzlüktür. Tekrar seçim yapılamaz, seçimin yapılmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Norveç’e, Oslo’ya gideceğinize…”

CHP’li meclis üyesi Ömer Ökten’in “Aday olmayan birinin adaylaşması söz konusu olamaz. Bir şeye talip olmak istiyorsanız aday olması lazım” ifadeleri üzerine de AK Partili Fırat, “Emine Helil Kınay, Bornova Belediye Başkan adayıydı, Karabağlar Belediye Başkan adayı oldu” dedi. Başkan Kınay ise “Fırat Bey, şovunuzu başka yerde yapın, çok ciddi gündemlerimiz var” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine de Eroğlu, “Siz Norveç’e, Oslo, Çin’e, Portekiz’e gideceğinize Meclis kanunlarını okursanız… Buradaki insanların da günahına girmeyin. Yarın öbür gün insanlar sizin yüzünüzden boşu boşuna yargılanmasın. Seçim yapıldı, oy oranlarını söylemeniz mecburdur. Bir kişinin aday olması diye bir şey yoktur. Ömer bey bunu iddia edebilir, zayıf bilgisiyle meclisi manipüle etmeye çalışabilir hukukçu arkadaşlarımız size bilgi verebilir. Siz bilmiyorsunuz ama bilen çok kişi var. Seçim bitmiştir, oylama yapılmıştır. Onun haricinde alınan bütün kararlar usulsüzdür, meclis tekrarlanır. Siz bir ilki yaşattınız, hiçbir meclis tekrarlanmamıştı. Siz gideceksiniz Bornova’ya geleceksiniz. Bu halk yine sizin yüzünüzden yaşamaya devam edecek” dedi.

Başkan Kınay, “Ben Fırat Bey’in bu kadar heyecanlanacağımı bilsem zaten itiraza yönelik süreç koydum. Hatırlatmak isterim, 2 buçuk yıldır Karabağlar Belediye Başkanıyım. Rahile Hanım burada olmadığı için yedeği olarak yerine Murat Beyi alalım” dedi.

“CHP’li olmaktan onur duyuyorum”

CHP’nin aday olarak gösterdiği Batıhan ise “CHP’nin adayı olmak bana onur verir, şeref verir gurur verir. Bana oy veren herkese teşekkür ederim, 10 oy da alabilirim, 1 oy da alabilirim. Ben CHP’liyim, CHP amblemini taşımaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.