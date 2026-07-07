İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT Başkanlığı, suç örgütlerinin para kaynaklarını kesmek ve uyuşturucu trafiğini engellemek için uzun süredir titiz bir takip yürütüyordu.

Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Urla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçildi. 5 Temmuz 2026 tarihinde, Urla’nın Kadıovacık Mahallesi’ndeki lüks bir eve baskın gerçekleştirildi.

Yurt dışına kaçacaktı

Operasyonun hedefindeki isim, uyuşturucu ticareti suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.G.Ş.’ydi. Uzun süredir firari olan ve yakalanmamak için başkası adına düzenlenen sahte bir kimlik kullanan şüphelinin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere son hazırlıklarını yaptığı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sayesinde zehit taciri kıskıvrak yakalandı.

Evin odasını uyuşturucu serasına çevirmiş

Gözaltına alınan şahsın saklandığı evde gerçekleştirilen detaylı aramalarda ise jandarma ekipleri; şüphelinin, evin bir odasını özel iklimlendirme sistemleri kurarak uyuşturucu üretilen bir seraya dönüştürdüğü belirlendi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 2 kilogram kubar esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda teknik malzeme ve düzenek bulundu.

Tutuklandı

Kaldığı uyuşturucu serasında yakalanan Ş.G.Ş., jandarma komutanlığındaki ifade işlemlerinin sonrasında yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkındaki suçlar ve kesinleşmiş cezası yüzünden tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

