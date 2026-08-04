Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını devam ettiren Rus ekibi CSKA Moskova, İzmir ekibi Göztepe'nin formasını terleten Brezilyalı golcü Juan için yürüttüğü transfer girişimlerini noktalandırdı. Rus kulübü tarafından gerçekleştirilen açıklamada, oyuncunun transferi için Göztepe ile görüşmeler yapıldığı ancak sportif ve mali koşulların değerlendirilmeye alınması sonrasında müzakerelerden çekilme kararı alındığı ifade edildi.

Göztepe'ye teşekkür!

CSKA Moskova, transfer sürecine ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada Juan'ın sahip olduğu futbolcu profilini beğendiklerini ifade ederken, anlaşmaya varılamaması sebebiyle görüşmeleri sonlandırdıklarını belirtti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ayrıca, transfer görüşmeleri süresince gösterilen profesyonel ve yapıcı yaklaşım sebebiyle Göztepe yönetimine teşekkür mesajı verildi.

Ortak nokta bulunamadı!

Transfer sürecinde tarafların bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlayamadığı ifade edildi. İddialar çerçevesinde Göztepe, Juan için 15 milyon euro bonservis bedeline ek 3 milyon euro bonus istedi. CSKA Moskova'nın ise 12 milyon euro artı 3 milyon euro bonus veya bonus olmayan 15 milyon euroluk teklif seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

Performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti!

Brezilyalı forvet Juan, 2024/2025 sezonunda İngiltere temsilcisi Southampton'dan kiralık olarak Göztepe'ye transfer olmuştu. Sergilemiş olduğu başarılı performans sonrasında sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun bonservisini 900 bin euro karşılığında alarak kadrosuna kalıcı olarak katmıştı.