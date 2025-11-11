İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dördüncü büyük operasyonun düzenlendiğini duyurdu. Gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddia edilen organize suç ağında, 76 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Profesyonel aklama sistemi deşifre edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri neticesinde, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan sağlanan gelirleri aklamak amacıyla karmaşık bir organizasyon kurulduğu tespit edildi. Açıklamaya göre, bu sistemde paravan şirketler ve kişilere ait hesaplar kullanılıyor ve para transferlerini gizlemek için özel bir muhasebe sistemi işletiliyordu. Sistemin, suç gelirlerini kaynağında uzaklaştırmak ve yasal görünüm kazandırmak amacıyla e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonelce kurgulandığı belirtildi.

Lüks araç ve taşınmazlara el konuldu

Gerçekleştirilen dördüncü operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Yakalanan 76 şüpheli arasında, aklama faaliyetine aracılık eden paravan şirketlerin yetkilileri ile Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının ve Hotto Yazılım ile Coinvest Liz Bilişim gibi şüpheli yazılım şirketlerinin yöneticileri de bulunuyor. Operasyon kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda, 335 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen 31 lüks araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık, yasa dışı faaliyetler ve suç gelirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.