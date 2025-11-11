Son Mühür- Asal Araştırma'nın Kasım ayında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği ''Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?'' anketinde en net oy artışı ''Kararsız'' oylarda görülüyor.

Yüzde 26.8'le kararsız oyların ilk sırada yer aldığı araştırmada CHP yüzde 24, AK Parti ise yüzde 22.8'le zirve takibini sürdürüyor.

Kararsızlar dağıtıldığında tablo nasıl?



Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra ''Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?'' sorusunun cevabı da netleşti.

CHP'yle AK Parti arasındaki farkın yüzde 1.6'ya indiği ankette yüzde 7'lik barajı tek başına aşan iki parti olduğu görülüyor.

DEM Parti'nin yüzde 8.9, MHP'nin yüzde 8.3 olarak görüldüğü araştırmada oy kayıplarını durduran İYİ Parti'nin yüzde 5.5, Zafer Partisi'nin yüzde 4.2 ve Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2.9 oy oranına sahip olduğu görülüyor.