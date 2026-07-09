Son Mühür- İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek geniş kapsamlı anma programına hazırlandı. İzmir Valiliği koordinasyonunda yürütülecek etkinlikler, şehitlik ziyaretlerinden dijital sergilere, meydan buluşmalarından deniz gösterilerine kadar kentin dört bir yanına yayılacak. Vali Dr. Süleyman Elban himayesinde hazırlanan program, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin ortak katılımıyla gerçekleşecek. Kentte hummalı bir hazırlık var.

Hafta boyunca mülki idare amirleri ve ilçe kaymakamları, kentteki şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret edecek.

Genç iletişimciler manşetleri sergileyecek

10 Temmuz Cuma günü kent genelindeki camilerde şehitlerin aziz hatırası için Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif okunacak. Cuma namazının ardından tarihi Yalı ve Hisarönü camilerinde vatandaşlara şerbet dağıtılacak, belirli noktalarda lokma ikramı yapılacak.

İhanet gecesinin hafızalardaki yerini koruması amacıyla hazırlanan "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi" de İzmirlilerle buluşacak. Basın İlan Kurumu’nun yürüttüğü proje kapsamında, farklı üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerinin medya temsilcileriyle birlikte hazırladığı gazete manşetleri, Konak Meydanı ile üç büyük alışveriş merkezinde sergilenecek.

Bisiklet turu ve dijital deneyim alanı da var

Anma programının dinamik ayaklarından biri de sokaklara taşınacak. 13 Temmuz günü Fahrettin Altay Karantina Meydanı ile Konak Meydanı arasında bisiklet ve motosiklet turu düzenlenecek. Sporcular iki meydan arasında pedal çevirecek. Aynı gün kapılarını açacak olan "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Dijital Deneyim Alanı" ise 18 Temmuz’a kadar İzmir İktisat Kongresi Binası’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Deniz unsurları da unutulmadı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na bağlı botlar, 15 Temmuz günü Konak Emir Çakabey İskelesi ve Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi’nde vatandaşların ziyaretine açılacak.

Büyük buluşmanın adresi belli oldu

15 Temmuz günü resmi program saat 10.00’da Kadifekale Hava Şehitliği’nde düzenlenecek anma töreniyle başlayacak. Akşam saatlerinde ise tüm İzmir, geleneksel buluşma noktası olan Konak Atatürk Meydanı’nda bir araya gelecek.

Saat 20.00’de başlayacak meydan programında Kur’an-ı Kerim tilavetleri okunacak, mehteran takımı, semazenler ve zeybek ekipleri sahne alacak. TRT sanatçıları kahramanlık türkülerini seslendirirken, İzmir’deki oda, borsa, dernek ve sendikalar da meydanda kuracakları stantlarla nöbete katkı sağlayacak. Program, 16 Temmuz Perşembe günü saat 00.13’te tüm camilerden aynı anda yükselecek salalar ile son bulacak.

Vali Elban’dan İzmirlilere bayrak çağrısı

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 15 Temmuz’un bağımsızlık ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının en net simgesi olduğunu belirtti. Tüm hazırlıkların bu ruhu diri tutmak adına titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Elban, şu çağrıyı yaptı:

"Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve o gece iradesine sahip çıkan milletimizin fedakarlığını gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nda aynı gönül birliği etrafında buluşmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız evlerini ve iş yerlerini şanlı Türk bayrağımızla donatsınlar."

Anma programının tüm teknik detayları ve saat takvimi, İzmir Valiliği’nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden incelenebilecek.

