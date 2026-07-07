Son Mühür- Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi üzerinde yapılması planlanan ancak yaklaşık 7 yıldır hayata geçirilmeyen yaya üst geçidi projesini yeniden gündemine aldı. İlk olarak 2019 yılında Bayraklı Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan ve kısa sürede tamamlanacağı duyurulan proje, aradan geçen yılların ardından yeniden ihale kürsüsüne çıkıyor. Aynı proje için 31 Mart 2026 yılında yapılan ilk ihaleye teklif veren çıkmaması, 4 Haziran 2026 yılındaki ikinci ihalede ise tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde kalması nedeniyle iptal edilmişti.

Ozan Abay Yaya üst geçidi yapılması işi için çıkılan ihale açık ihale usulü ile uygulanacak. EKAP üzerinden tekliflerin alınacağı ihale 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14:00’te Kültürpark 3 Nolu Hol İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

120 günde tamamlanacak

Bayraklı’da 26 metre uzunluğunda bir yaya üst geçidi inşa edilecek ve çevresinde düzenleme çalışması yapılacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak. İşin tamamlanma süresi ise yer tesliminden itibaren 120 iş günü olarak belirlendi.