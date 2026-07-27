Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’de 19 olimpik branş ile hemen hemen her yaş spor kategorisinde yer alan sarı-kırmızılılar yetiştirdikleri sporcularla göz kamaştırıyor. Altyapılarda spor okulu faaliyetlerini sürdüren İzmir temsilcisi, şehrin her bölgesinde sporun her disiplininde çalışmalarına devam ediyor. Göztepe sutopu takımının sporcuları U16 Dünya Kupası’nda ülkemizi ve İzmir’i temsil ediyor. Ceren Hergül, Eda Moroğlu, Mina Bozkurt, Alya Turan, Damla Duygu ve Ecem Kuloğlu, ay-yıldızlı formayla gurur yaşatıyor. U16 Kadın Sutopu Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 9-8 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

“Göztepeli milli kaleci maçın oyuncusu seçildi”

Karşılaşmanın ardından Göztepe Spor Kulübü’nün milli kalecisi Ceren Hergül, gösterdiği başarılı performansla "Maçın Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sporcularımızı ve tüm milli kafilemizi tebrik ediyor, şampiyona boyunca başarılar diliyoruz. Sutopunda gururumuz olan takımımız hem Türkiye’de hem Avrupa’da çifte kupayla tarih yazdı. Önümüzdeki sezonda aynı performansı oyuncularımızdan bekliyoruz” dedi. 25-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenecek olan, Dünya Şampiyonası müsabakalarında mücadele edecek olan U16 Kadınlar Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

Türkiye U16 Milli Takım Dünya Şampiyonası programı şu şekilde:

27 Temmuz Pazartesi:

Türkiye- İspanya 14:00

28 Temmuz Salı

Türkiye- Rusya 20:05