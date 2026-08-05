Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’de yaşanan ayrılık sonrası YENİ Parti’nin örgütlenme çalışmaları sürüyor. Bugün YENİ Parti Bornova Kurucu İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova’da siyaset yapan Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP eski Genel Sekreteri ve eski İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın üyeliklerini yaptı.

YENİ Parti Bornova İlçe Başkanlığı önünde yapılan rozet törenine İl Başkanı Çağatay Güç ve çok sayıda partili, Yeni Parti Kemalpaşa ilçe başkanı Ahmet Yılmaz da katılım sağladı. Yılmaz, Kocaoğlu’nu Kemalpaşa ilçe binalarına davet etti.

Üyelikler cuma açılacak

YENİ Parti Kurucu İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “YENİ Parti bu ülkenin namuslu insanlarının kurduğu partidir. YENİ Parti devleti sevenlerin partisidir. Vatanperverlerin partisidir. İlk seçimlerde iktidar olacak bu kara düzeni değiştireceğiz. Ülkede sosyal, idari ve hukuki çürüme var. Namuslu insanların yeniden iktidara gelmesi gerekiyor. Omuz omuza mücadele ederek iktidara geleceğiz. Üyelik sistemi Cuma günü açılacak. ifadelerine yer verdi.

Kocaoğlu: "Her türlü bela ile karşılaşacağız"

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise açıklamasında, “Ülke hem ekonomi hem siyasi hem hukuki olarak büyük bir darboğazdan geçiyor. Bunu biz aşacağız. Atatürk ilke ve inkılaplarına inanlar. Vatanı kendi menfaati üzerinden tutanlar kazanacak. Türkiye’yi Atatürk ilke ve inkılaplarına döndüreceğiz. Türkiye zengin bir ülke. İnsanı fedakar. Bu ülke namuslu insanlar tarafından yönetildiği zaman neler yaptığını yoktan var edildiğini görürüz. 5 senede dünyanın en saygın 10 ülkesi arasına gireriz. Bu potansiyeli kısmak, yanlış eller tarafından yönetildiğimiz için sıkıntı yaşıyoruz. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide üretim düşüyor. Sağlık, eğitim çöktü. YENİ Parti’yi Özel ve arkadaşları kurmadı. YENİ Parti’yi millet kurdu. Bizim pusulamız kayboldu, bize yol gösterici lazım dediler. Özgür Özel partiyi kurdu, yola çıkıyoruz. Bu yol çok engebeli bir yol. Yasaya uymayan her türlü bela ile manipülasyon ile karşılaşacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, cumhuriyetten, Atatürk’ten yana olan herlesi alarak başarmak durumundayız” diye konuştu.

Ötekileştirmeyin uyarısı

CHP’de yaşanan ayrılığa dikkat çeken Kocaoğlu, “CHP’de çeşitli nedenlerle kalan arkadaşlarımız oldu. CHP’de görev yapan herkes seçimin sonucunu seçim günü ülkenin geleceği için bir araya gelip oy verecek. Şimdiden insanları kırmak ve ötekileştirmek doğru olmaz. Sosyal medyadan dedikodu yapan arkadaşları uyaralım. Sosyal medyaya bakıyosunuz, televizyona bakıyorsunuz, çeteler, uyuşturucu tacirleri, troller görüyorsunuz. Toplumun kendisiyle, ülkenin değer yargılarıyla oynanıyor. Her seçim önemlidir ama bu seçim Türkiye Cumhuriyetinin dönüm noktasıdır. Biz bu seçimi almak zorundayız. Bizim kuşağın yapamadığını yapmak zorundayız. Yolumuz açık olsun” dedi.

Sındır: "YENİ Parti zincirleri kırarak seçilme iradesiyle kurulan bir parti"

CHP eski Genel Sekreteri ve eski İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “İçinde bulunduğumuz süreç bizi YENİ Parti çatısı altında bir araya getirdi. Milletin iradesiyle ve talebiyle bir araya gelen siyasi oluşumun içerisindeyiz. Geleceği karanlığa giden sürece son vermenin zamanı geldi. YENİ Parti zincirleri kırarak, seçilme iradesiyle kurulan bir parti. Bu uğurda mücadele veriyoruz. Bu bir parti meselesi değil, memleket meselesi. bu memleketin aydınlık geleceğine, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı olan YENİ Partililerin yaşatma mücadelesidir. Ben de imzamı atarak üyesi olacağım” dedi.

Atilla: "İzmir’in önemli büyükleri aramızda"

Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atilla, “Bugün İzmir’in önemli büyükleri aramızda. Aziz Başkanımızla, Kamil başkanımızla birlikte olmak çok önemli. İlk seçimde Özgür Özel önderliğinde tek başına iktidar olacağız” dedi.