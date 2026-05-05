Son Mühür/ Selda Meşe- Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Çiçek Festivali, bu yıl 23. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 15-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bostanlı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Festivalin resmi açılışı ise 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de yapılacak.

Alan çiçek dolacak

Etkinlik alanında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üreticiler mevsimlik çiçekler, süs bitkileri, sebze fideleri ve ağaç türlerini satışa sunacak. Vatandaşlar saksı, gübre ve bitki bakım ilaçları gibi çeşitli malzemeleri doğrudan üreticiden temin edebilecek. Ayrıca, açılış töreninde vatandaşlara ücretsiz tohum dağıtımı gerçekleştirilecek.

Ödüller teslim edilecek

Festivalin ilk günü olan 15 Mayıs Cuma günü saat 11.30'da, 23. kez düzenlenen "En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması"nın ödül töreni yapılacak. Tören kapsamında en güzel balkon, en güzel bahçe ve en güzel apartman bahçesi kategorilerinde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karşıyakamızın simge organizasyonlarından biri olan Çiçek Festivali ile doğanın uyanışını, baharın gelişini birlikte kutluyoruz. Kent yaşamında yeşil dokuyu koruma ve çevre bilincini yaygınlaştırma hedefimiz doğrultusunda, doğanın renklerini Bostanlı Pazar Yeri’nde buluşturuyoruz. Açılışta gerçekleştireceğimiz ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nın ödül töreni ile yaşam alanlarına estetik katan, balkon ve bahçelerini sevgiyle güzelleştiren vatandaşlarımızı ödüllerine kavuşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı Çiçek Festivalimize ve açılış törenine bekliyoruz.”