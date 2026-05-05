Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediyesi bünyesinde çalışmalarını devam ettiren Gençlik Tiyatrosu, İzmir’in farklı yerlerinde sahneledikleri oyunlarla sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Üzeyir Tavuş’un yazdığı ve yönetmen koltuğuna oturduğu "Sihirli Kitap: Curcuna Orman Ülkesi" isimli oyun, turne çerçevesinde binlerce izleyiciyle bir ara getirdi.

İlk turne Karşıyaka’da gerçekleşti

İzmir turnesinin ilk durağı Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi oldu. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, genç oyuncuların enerjisiyle güzel bir akşam geçirdi.

Oyun sonunda gösterilen performans dakikalarca ayakta alkışlanırken, sahnedeki uyum dikkatlerden kaçmadı.

Oyun sonrası Karşıyaka Belediyesi ve Kent Konseyi, emeklerinden dolayı genç yeteneklere teşekkür belgesi verdi.

Genç tiyatrocular bir araya geldi

Karşıyaka’nın sonrasında yönünü diğer ilçelere çeviren ekip, Bornova Altındağ Atatürk Kültür Merkezi ve Torbalı İsmail Uygur Kültür Merkezi’nde de perde açtı.

Özellikle çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyunlarda; dekorun renkliliği ve hikayenin akıcılığı ön plana çıktı.

Genç tiyatrocular, bu turne sayesinde farklı yerlerdeki seyirciyle bir araya gelerek önemli bir sahne deneyimi elde etmiş oldu.

"Sanatla büyüyen gençlik en büyük gücümüz"

Gençlik Tiyatrosu ekibinin başarısını bizzat takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gençlerin performansından duyduğu memnuniyetten bahsederek,

"Sanatla büyüyen, kendini ifade edebilen bir gençlik en büyük gücümüz. Gençlik Tiyatrosu Ekibimizin sergilediği performans bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Karşıyaka’dan Bornova’ya, Torbalı’dan şehrimizin dört bir yanına uzanan bu sanat yolculuğu, emeğin ve inancın en güzel göstergesidir.

Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların sanatla buluşmasını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.