Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği, ‘EGİAD Dönüşüm Sahnesi’ konulu etkinlik serisinde bu kez ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı’yı ağırlayarak, ‘Sosyal Yatırımı İşe Dönüştürmek’ isimli bir panel gerçekleştirdi.

Kaan Özhelvacı: Biz burayı liderlik okulu olarak konumlandırıyoruz

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve çok katmanlı bir dönüşüm çağında olduklarının altını çizen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “İçinde bulunduğumuz dönem, sıradan bir değişim süreci değildir. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve toplumsal ihtiyaçların kesişiminde şekillenen çok katmanlı bir dönüşüm çağındayız. EGİAD olarak bu süreci ‘Üçüz Dönüşüm’ yaklaşımıyla ele alıyor; yalnızca izleyen değil, dönüşüme yön veren bir iş dünyası olmayı hedefliyoruz.

EGİAD; 35 yılı aşan kurumsal hafızasıyla, yalnızca bir iş dünyası örgütü değil; toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, değer üreten ve dönüşüme liderlik eden bir yapıdır. Biz burayı aynı zamanda bir liderlik okulu olarak konumlandırıyoruz. Bu sahne; genç iş insanlarının yeni bakış açıları kazandığı, kendi kurumlarında ve toplumda dönüşüm yaratma cesareti bulduğu bir platformdur. Amacımız, başarı hikâyelerinin ötesine geçerek gerçek dönüşüm hikâyelerini görünür kılmaktır.” şeklinde konuştu.

“Hepimiz emanetçiyiz”

Son olarak, ESAS hakkında bilgilendirmelerde bulunan Emine Sabancı Kamışlı, şu ifadeleri kullandı: “Esas Sosyal ilk kurulduğunda 15 genç ile başlayan yolculuğumuzun bugün 5 bini aşkın kişi ve kurumdan oluşan geniş bir ekosisteme evrilmesi bizi mutlu ediyor. Paylaşımcı bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz programların etrafında 55 STK ve 70 Kurumsal Destekçimiz var. Gelen her bir fikir, bir iyilik daha oluşturuyor. Hepimiz emanetçiyiz önemli olan senden sonra yıllar boyunca yaşaması.”