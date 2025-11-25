Son Mühür- Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ve 1980–1989 yılları arasında inşa edilen Gökçe Barajı, kentteki içme suyunun büyük bir kısmını sağlıyor. Barajın kapasitesi 36 milyon metreküp olmakla birlikte, son dönemde yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde düştü. Kasım ayı itibarıyla barajın doluluk oranı yalnızca yüzde 8’e kadar geriledi. Bu durum, Yalova’nın günlük ortalama 40 bin metreküp içme suyu tüketen kent sakinleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut su stoğu yaklaşık 15 gün yetecek kadar.

Acil toplantı ile su krizi yönetimi başlatıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya’nın başkanlığında toplanan il koordinasyon kurulu, su krizini yönetebilmek için gerekli adımları belirledi. Toplantıda, ilk olarak tarımsal sulama amaçlı su tahsislerinin durdurulmasına karar verildi. Belediyelerin park ve bahçe sulaması ile yol yıkama işlemlerinde şebeke suyu kullanılması yasaklandı. Ayrıca, kentteki süs havuzları ve yüzme havuzlarına su temini de tamamen kesildi.

Gece su kesintileri başlıyor

26 Kasım’dan itibaren, Yalova genelinde her akşam saat 20.00 ile sabah 05.00 arasında su kesintileri yapılacak. Belediye hizmetleri, kesintilere göre planlanarak, su kullanımının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Sanayi tesislerine verilen su da ilk aşamada yüzde 50 oranında azaltılacak. Eğer barajdaki su seviyesi 10 günlük rezervin altına düşerse, sanayi tesislerine su temini tamamen kesilecek.

Alternatif su kaynakları devreye alınıyor

Barajdaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle, Yalova için alternatif su kaynakları devreye alınacak. Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su sağlaması, yeraltı kuyularının faaliyete geçirilmesi ve yüzer pompaların aktif hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Kocaeli’deki Yuvacık Barajı’ndan Yalova’ya su temini yapılabilmesi için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadeli su yönetimi önlemleri

Orta vadede, Yalova’nın su ihtiyacını sürdürülebilir bir şekilde karşılamak amacıyla bir dizi önlem uygulanacak. Şehir şebekesindeki su kayıp–kaçak oranının azaltılması, tarımda şebeke suyu kullanımının tamamen yasaklanması ve akıllı sayaç ile SCADA sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, İhsaniye Barajı bağlantısının hızla tamamlanması da planlanıyor.

Sağlık tedbirleri ve destek mekanizmaları

Yalova’da su krizi nedeniyle sağlık önlemleri de arttırılacak. Sağlık Müdürlüğü, su kalitesi kontrollerini sıklaştıracak ve hastaneler, huzurevleri ile diyaliz merkezleri gibi kritik tesislere ek güvenlik tedbirleri uygulanacak. Yaşlı ve engelli vatandaşlar için özel destek mekanizmaları devreye alınacak.

Su krizine karşı halkı bilinçlendirme çalışmaları yapılacak

Yalova'da su kullanımının azaltılması için halkı bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Belediyeler, vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı hakkında bilgi verecek ve çeşitli kampanyalar düzenleyecek. Kentin su sıkıntısı yaşadığı bu dönemde, yerel yönetimler, halkın desteğiyle su kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.