Son Mühür / Atakan Başpehlivan Siyaset Bilimci Dr. Zekiye Seda Sönmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yapılan hizmetlerinin ve yatırımlarının kent seçmeninin politik tercihle üzerindeki etkisini değerlendirerek, konuyla ilgili Son Mühür’e önemli açıklamalarda ve çarpıcı tespitlerde bulundu.

Zekiye Seda Sönmez: İzmir’de hizmet baskısının artması normal bir durum

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yarattığı temel aidiyetlerin hala İzmir seçmeninde ciddi karşılık bulmaya devam ettiğinden bahseden Siyaset Bilimci Dr. Zekiye Seda Sönmez, “İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden son dönemde yürüyen ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm tartışmaları elbette kent siyasetinde görünür bir gündem oluşturdu. Özellikle büyüyen nüfus, artan göç ve ekonomik kriz koşulları düşünüldüğünde İzmir gibi büyük bir metropolde hizmet baskısının artması doğal.

Bu nedenle yaşanan sorunların tamamını yalnızca yerel yönetim performansına indirgemek de seçmen nezdinde çok güçlü bir karşılık üretmeyebiliyor. Çünkü İzmir seçmeni belediyeciliği değerlendirirken sadece teknik eksikliklere değil, kentin genel kimliğine ve yönetim anlayışına da bakıyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin uzun yıllardır kentte oluşturduğu bazı temel aidiyetler hala çok güçlü bir oy mobilizasyonudur.

İzmir seçmeninde ciddi bir karşılık bulmaya devam ediyor. Dolayısıyla ulaşım ya da altyapı tartışmaları seçmende memnuniyetsizlik yaratsa bile bu durum otomatik olarak güçlü bir siyasal kopuş üretmiyor. Daha çok ‘belediyenin kendini yenilemesi’, ‘kadroların güçlendirilmesi’ ve ‘hizmet kapasitesinin artırılması’ yönünde bir beklenti doğuruyor. İzmir seçmeni genellikle sistem değişikliğinden çok mevcut yönetim anlayışının daha verimli hale gelmesini talep ediyor.” şeklinde konuştu.

“İzmir’in kent bilinci oldukça yüksek”

Son olarak, İzmir’de ciddi bir kent bilincinin olduğunun altını çizen Dr. Sönmez, kent siyasetinde yalnızca siyasi partilerin değil sivil toplumun da son derece etkili olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle son yerel seçimlerde de görüldüğü gibi Cumhuriyet Halk Partisi kentte çok güçlü bir sosyolojik zemine sahip. Çünkü birçok seçmen için mesele yalnızca asfalt, trafik veya metro değil; aynı zamanda yaşam tarzının, kent kültürünün ve demokratik atmosferin korunması meselesi olarak görülüyor. Sivil toplum ve meslek odaları konusunda ise etkilerinin tamamen azaldığını söylemek doğru olmaz. TMMOB, çeşitli çevre platformları, kent hareketleri ve akademik çevreler İzmir’de önemli ölçüde kamuoyu oluşturabiliyor.

Hatta Türkiye ortalamasına göre İzmir’de kent bilinci oldukça yüksek. Ancak geçmişe kıyasla siyasal kutuplaşmanın artması ve sosyal medyanın etkisiyle bu yapıların yön verici gücü biraz daha parçalı hale geldi. Yine de İzmir’de kent siyaseti sadece partiler arasında yürümüyor sivil toplumun, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin etkisi devam ediyor. Bu da aslında İzmir’in demokratik kent kültürünün önemli bir parçası olarak görülmektedir.”