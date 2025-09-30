Olay, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, isimleri açıklanmayan bir arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda yaklaşık 9 metre derinliğinde kuyu açtı.

Jeneratör kuyuda zehir saçtı

Üç kişi, kazı çalışmaları için kuyuya jeneratör indirdi. Taşdemir ve Keskin bir süre kuyuda kaldıktan sonra jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından etkilendi. İsimleri öğrenilemeyen diğer kişi ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Arkadaşları yardım çağırdı

Taşdemir ve Keskin’i kuyudan çıkaramayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye halatla indi

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, halat yardımıyla kuyuya indi. Taşdemir ve Keskin’i güvenlik ekipmanlarıyla bağlayan görevliler, iki kişiyi yukarı çıkardı.

Kalp masajıyla hayata döndürüldüler

Yukarı çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, kalbi duran Taşdemir ve Keskin’e kalp masajı uyguladı. Ardından yaralılar, Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Üçüncü kişi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü

Olayda hafif yaralanan üçüncü kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.