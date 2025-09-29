Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kaza Avrupa Serbest Bölgesi yolunda oldu

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi yakınlarındaki Avrupa Serbest Bölgesi karayolunda meydana geldi. İddiaya göre fabrika personelini taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve kamyonette büyük hasar oluştu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.