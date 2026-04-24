SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Avukatlık mesleğinin icrası sırasında yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Av. Cansu Sarıkaya’nın, bir keşif sırasında dosyanın karşı tarafınca fiziksel ve sözlü saldırıya uğraması üzerine açılan davanın ilk celsesi, Urla 4. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi.

“Yargı Görevini Yapan Avukata Saldırı”

Sanık hakkında “yargı görevini yapan avukata karşı görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlamalarıyla açılan davada, yargılama süreci başladı. İddianamede, saldırının doğrudan avukatlık görevinin yerine getirilmesini engellemeye yönelik olduğu ve yargı mekanizmasının sacayağı olan savunmaya karşı işlendiği belirtiliyor.

İzmir Barosu Davaya Müdahil Oldu

Duruşmaya meslektaş dayanışmasını göstermek adına İzmir Barosu yönetimi ve çok sayıda avukat katılım sağladı. Baro adına söz alan İzmir Barosu Saymanı ve Avukat Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gamze Şimşek, mahkeme heyetine katılma taleplerini sundu. Şimşek, duruşmadaki beyanında avukatlara yönelik artan şiddet sarmalına dikkat çekerek, “Meslektaşlarımızın görevleri sebebiyle sürekli bir tehlike altında olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı münferit bir olay değildir; doğrudan avukatlık mesleğine ve savunma hakkına yönelik bir saldırıdır' dedi.

Dava Temmuz Ayına Ertelendi

Mahkeme, İzmir Barosu’nun ve müşteki vekillerinin taleplerini dinledikten sonra, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 10 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

“Hukuki Sürecin Takipçisiyiz”

Duruşma sonrası yapılan değerlendirmelerde, avukatların görevlerini özgürce, güven içinde ve hiçbir baskıya maruz kalmadan yerine getirebilmesi için hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. İzmir Barosu, meslek onurunu zedeleyen bu ve benzeri tüm girişimlere karşı davanın her aşamasını titizlikle takip edeceğini bir kez daha tekrarladı.