Son Mühür- Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin kısmen hafiflemesiyle birlikte risk iştahı artarken, yatırımcıların odağı ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Orta Doğu’da geçici ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve İran’ın ateşkes ihlali iddialarıyla yükselen tansiyon, diplomatik temaslar öncesinde yerini temkinli iyimserliğe bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya saldırıların azaltılması gerektiğini ilettiğini açıklarken, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Gözler, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmelere çevrildi.

Enflasyon verisi belirleyici olacak

ABD’de açıklanacak mart ayı enflasyon verileri piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor. Enerji fiyatlarındaki artışın etkilerini yansıtması beklenen verilerin, Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde etkili olması öngörülüyor.

ABD ekonomisi 2025’in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyüyerek beklentilerin altında kalırken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 artış gösterdi.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

ABD borsalarında jeopolitik risklerin azalmasıyla alıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones yüzde 0,58, S&P 500 yüzde 0,62 ve Nasdaq yüzde 0,83 yükseldi. Tahvil piyasasında ABD 10 yıllık faizi yüzde 4,30 seviyesinde dengelendi.

Altın fiyatları sınırlı yükseliş gösterirken, ons altın 4 bin 766 dolardan kapanış yaptı. Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini sürdürerek 93,7 dolar seviyesine geriledi.

Avrupa ve Asya borsalarında da risk iştahındaki artışla birlikte genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı.

Yurt içinde piyasalar

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,12 yükselişle 13.689 puandan tamamlarken, dolar/TL kuru yeni işlem gününde 44,6760 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları

Gram altın: 6 bin 842 lira

Çeyrek altın: 11 bin 602 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 267 lira

Tam altın: 46 bin 404 lira

Yarım altın: 23 bin 195 lira

Döviz fiyatları

Dolar: 44,6904 lira

Euro: 53,006 lira

Sterlin: 59,9423 lira