Türkiye'de SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların maaşlarına yansıyacak olan temmuz zammı tablosu yavaş yavaş netleşiyor. Yılın ilk üç aylık enflasyon verisinin belli olması, yaz aylarında maaşlara gelecek zam oranının büyük bir kısmını şimdiden ortaya çıkardı. Özellikle Merkez Bankası'nın yılın ilk yarısına dair paylaştığı enflasyon beklentileri, maaşlarda çift haneli bir zam ihtimalini iyice güçlendirdi. "Temmuz zammı hesaplama", "3 aylık enflasyon farkı" ve "2026 memur zammı tablosu" aramalarıyla kendi maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar için uzmanların hazırladığı ilk senaryolar gün yüzüne çıktı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU, EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre mart ayında enflasyon yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Bu kritik veriyle birlikte 2026 yılının ilk üç ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan kümülatif artış yüzde 10,04 seviyesine ulaştı. Böylece temmuz ayında yapılacak maaş zammının yarıdan fazlası henüz nisan ayındayken cebimize girmiş oldu.

TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geride bıraktığımız ocak ayında 20 bin liraya yükseltilen en düşük emekli maaşı için temmuz ayına yönelik kulislerde farklı zam senaryoları dolaşıyor. Uzmanların yaptığı hesaplamalara göre alt sınırda yüzde 10'luk bir artış yaşanması halinde en düşük aylığın yaklaşık 22 bin liraya çıkması bekleniyor. Eğer artış senaryosu yüzde 15'i bulursa, en düşük emekli maaşı 23 bin liranın üzerine çıkacak.

2026 TEMMUZ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon tahminleri toplamda yaklaşık yüzde 16 seviyesine işaret ediyor. Bu tablo baz alındığında memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının yüzde 4,53 civarında kalacağı hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 7'lik toplu sözleşme artışının da eklenmesiyle birlikte toplam zam oranının yüzde 11,85 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği temmuz 2026 maaş artışları, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından net bir şekilde kesinleşecek. Her yıl olduğu gibi memur ve emekli maaş zammı altı aylık enflasyon farkına göre belirlenecek ve herkesin yeni maaşı 3 Temmuz'da duyurulacak son rakamlarla birlikte ortaya çıkacak.