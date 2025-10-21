Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’ndeki olası büyük depremler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Moriwaki, özellikle Bandırma’da yaklaşık 400 yıldır biriken enerjiye dikkat çekti.

Kırıkkale’de “Türkiye’nin Depremselliği” konferansı

Moriwaki, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye’nin Depremselliği” konulu konferansta öğrenci ve akademisyenlerle buluştu. Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Orhan Doğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Moriwaki, Türkiye’nin deprem kuşakları üzerindeki konumuna dikkat çekti.

Konuşmasında yapı güvenliği ve toplumda deprem farkındalığının önemini vurgulayan Moriwaki, Japonya ile Türkiye’nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını belirtti ve depreme dayanıklı yapılar konusunda teknik bilgiler aktardı.

Marmara Bölgesi’nde riskli noktalar

Konferansın ardından İHA’ya konuşan Moriwaki, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Yalova-Çınarcık hattının geçmişte kırıldığını, Silivri’de 23 Nisan’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin orta bölgeyi kısmen rahatlattığını ifade etti. Ancak kalan 70 kilometrelik bölümün büyük deprem potansiyeli taşımadığını belirten Moriwaki, şöyle konuştu:

“Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık’a uzanan fay hattında özellikle Bandırma’da 350-400 yıldır deprem gözlenmedi. Burada enerji birikimi mevcut, bu nedenle dikkatli olunmalı.”

İç Anadolu’da durum

Moriwaki, Türkiye’nin diğer bölgelerinde de aktif fay hatlarının bulunduğunu belirtti. İç Anadolu’da Kırıkkale’nin güneyinde Tuz Gölü’ne doğru kısa bir fay hattı olduğunu, Çankırı’nın kuzeyinde de fay bulunduğunu aktardı. Ankara’nın doğrudan fay hattı üzerinde olmadığını söyleyen Moriwaki, Kırıkkale’de büyük bir deprem beklenmediğini; ancak Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde zaman zaman küçük sarsıntıların yaşandığını kaydetti.

Depreme karşı bireysel hazırlık

Japon deprem uzmanı, depreme karşı bireysel hazırlığın önemine dikkat çekti. Herkesin evinde bir acil durum çantası bulundurması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, temel ihtiyaçlar arasında su, düdük, çikolata ve tuzun bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca ailelerin deprem anında toplanacakları noktaları önceden belirlemelerinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Japonya’dan ilham alınmalı

Konferansı düzenleyen Prof. Dr. Orhan Doğan, öğrencilerin alanında uzman bir isimden bilgi almasının önemine değindi. Japonya’daki depremlerin büyüklüğünün Türkiye’den yüksek olduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Japonya’daki depremler 10 büyüklüğüne kadar çıkabiliyor. Türkiye’de ise 8 ile 10 arasında devasa bir fark var. Yıkım riski açısından büyük farklar mevcut. Japonya’daki yapıların ayakta kalma yöntemlerinden ilham almak için Moriwaki’yi davet ettik.”

Programın sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Lüy ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Yıldız, Moriwaki’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.