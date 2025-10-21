Son Mühür- Türkiye otomotiv sektörünün lokomotiflerinden TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı stratejik açıklamada, bir yandan son yılların en popüler modeli Tipo/Egea’nın üretim ömrünün kesinleştiğini duyururken, diğer yandan yeni K0 modeli ile Kuzey Amerika pazarına iddialı bir giriş yapacağını bildirdi. 20 Ekim 2025 tarihli bu açıklama, şirketin gelecek dönem yol haritasına dair önemli ipuçları verdi.

Tipo/Egea'da son viraj: Üretim 30 Haziran 2026’da sona eriyor

TOFAŞ ile ana ortağı Stellantis Europe S.P.A. arasında varılan mutabakat sonucu, Bursa’daki fabrikada üretilen Tipo/Egea modelinin üretim süresi resmen belirlendi. Yapılan sözleşme tadilatına göre, Türkiye pazarının en çok satan modellerinden olan Tipo/Egea’nın üretimi, 30 Haziran 2026 tarihinde kesin olarak durdurulacak. Bu tarih, modelin uzun soluklu başarı hikayesinin sonu olarak kayıtlara geçerken, TOFAŞ’ın üretim hatlarında yeni nesil modellere yer açma stratejisine işaret ediyor.

K0 projesiyle Kuzey Amerika’ya dev ihracat atılımı

Şirketin geleceğe dönük en büyük projelerinden olan K0 modelinde ise uluslararası arenada önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 2024-2032 yılları arasında üretileceği açıklanan K0 modelinin, yeni sözleşmeyle Kuzey Amerika bölgesine de ihraç edilmesi kararlaştırıldı. Bu stratejik açılım kapsamında, K0’ın öngörülen 1 milyon adetlik toplam üretim adedinin 230 binlik kısmı Kuzey Amerika pazarına tahsis edilecek.

Kuzey Amerika pazarı için 386 Milyon Euro yatırım revizyonu

Kuzey Amerika pazarının sert regülasyon ve yüksek kalite beklentilerine uygun üretim yapılabilmesi amacıyla TOFAŞ, K0 modeli için ayırdığı yatırım bütçesini güncelledi. Yönetim Kurulu kararıyla, K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarı 386 milyon Euro olarak revize edildi. Bu finansal taahhüt, fabrikanın teknolojik dönüşümünü hızlandırarak global çapta rekabet edebilirliğini artırma hedefiyle yapılıyor.

Stellantis ortaklığı ve faaliyetlere etkisi

Şirketin finansal verilerine göre, Stellantis Europe S.P.A. ile olan güçlü ticari ilişki devam ediyor. 2024 yılındaki satışların yüzde 16’sını ve satılan mal maliyetinin yüzde 48’ini Stellantis ile gerçekleştiren TOFAŞ, bu yeni sözleşmelerin "Yurtiçi ve yurtdışı pazarda büyüme hedefimize katkı sağlaması ve ürün gamının genişletilmesi" şeklinde pozitif etki yaratacağını belirtti. Yeni anlaşmaların resmi başlangıç tarihi ise 20 Ekim 2025 olarak öngörülüyor.