Son Mühür - Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan’in öldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zekâyla üretilen sahte bir görsel üzerinden yayılan söylentiler kısa sürede binlerce paylaşım aldı. Ancak 71 yaşındaki Hong Kong doğumlu efsane aktörün sağlıklı ve hayatta olduğu doğrulandı. Pazartesi akşamı sosyal medyada yayılan sahte ölüm haberleri, özellikle Facebook ve diğer platformlarda Chan’in yaşamını yitirdiği yönünde paylaşımlara konu oldu.

Yapay zeka kullanıldı

Söylentilerin başlamasına yol açan paylaşımda, Jackie Chan’in hastane yatağında yattığını gösteren sahte bir yapay zekâ (AI) görseli yer aldı. Görselin yanında aktörün doğum ve ölüm yıllarının yazılı olduğu ifadeler paylaşıldı. Sahte gönderide öne çıkan mesajda, "Bugün, dünya sinemasının en sevilen isimlerinden biri, hepimizin kalbinde yer eden, özellikle bizim kuşağımız için değerli bir oyuncu ve büyük bir Kung Fu ustası olan neşeli kahkahalarıyla Jackie Chan hayatını kaybetti" deniliyordu.

İnternette viral oldu

Aksiyon sinemasının efsane ismi Jackie Chan hakkında ortaya atılan iddialar, kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hayranlar, ünlü yıldızın sağlık durumunu öğrenmek için Google’da “Jackie Chan öldü mü?”, “Jackie Chan öldü” ve “Jackie Chan ölümü” gibi aramalar yaptı. Google Trends verilerine göre, bu terimler pazartesi akşamı en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Resmi olarak doğrulandı Tüm bu söylentilerin ardından, Jackie Chan’in sağlıklı ve hayatta olduğu resmî olarak doğrulandı. Daily Mail’in haberine göre, Chan yıl boyunca farklı film projelerinde rol aldı ve çeşitli etkinliklere katıldı. Böylece, sahte ölüm haberinin tamamen yapay zekâ kaynaklı bir dezenformasyon olduğu kesinleşti.