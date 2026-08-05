Serebral palsili hastası olan Ecrin Berra’nın annesi Burcu Akar, kızının tedavisine katkıda bulunmak için 41 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde okumaya başladı. Geçtiğimiz yıl kızını akciğer enfeksiyonu nedeniyle kaybeden Akar, okulunu iki elle sarılmış engelli çocukların hayatına dokunmayı hedefliyor.

Ecrin Berra yıllarca tedavi gördü

Karşıyaka’da yaşamına devam eden üç çocuk annesi Burcu Akar’ın hayatı 17 yıl önce hayata getirdiği Ecrin Berra’ya 9 aylıkken serebral palsi tanısı konulmasıyla değişti. Yıllarca fizik tedavi gören küçük kızına daha iyi bir tedavi sunmak amacıyla girdiği üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü kazandı.

Derslere kızıyla geliyordu

Üniversite hayatı boyunca derslerini aksatmayan ayrıca kızına da bakan Akar, üniversite derslerine zaman zaman kızıyla birlikte de katılıyordu. Kızının vefatının ardından okul arkadaşları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademisyenlerinin desteğiyle üniversite hayatına devam etti. Bu sıralar Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde yaz stajını yapan Akar, boynunda kızının fotoğrafını taşıdığı kolyeyle hastalarına bakıyor.

“Burası benim yuvam”

Burcu Akar, üniversiteye başlama kararını şu sözlerle anlattı:

"Ecrin'in fizyoterapistlerinin çoğu Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuydu. Ben bu işin mutfağını, masanın diğer tarafını öğrenmek istedim. Kızıma ve diğer çocuklara daha faydalı olabilirim diye bu bölümü seçme kararı aldım. 2 yıl boyunca kızımla dönem dönem derslere beraber girdik. Burası benim yuvam ve ailem gibi oldu."

“Hayır okulu bırakmayacaksın”

Okulu bırakmayı düşündüğünü aktaran Burcu Akay “Dekan hocamız bana 'Hayır, okulu bırakmayacaksın. Başka çocuklara desteğin olacak. Çok daha iyi olacaksın. Annelerin duygularını çok daha iyi hissederek bu işi yapıyorsun.' dedi. Devam ettim. Bana çok destek oldular. Engelli çocuklarla çalışırken çok farklı şeyler hissediyorum.

Onların küçücük dünyalarını minicik olsun değiştirmek çok farklı duygu. Onlara küçük bir dokunuş yapsanız tüm ailenin de hayatını değiştirmiş oluyorsunuz. Engelli bir çocuğa fizik tedavi yaptırırken 'işte Ecrin gibi yapıyor' diyorum. Hedefim başka Ecrinlere yardımcı olmak. Fizik tedavi anlamında çocuklarla çalışıp onların hayatlarına dokunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Burcu örnek bir öğrenci”

Akar’ın örnek bir öğrenci olduğunu söyleyen EÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Kara "Burcu, çok istekli ve özverili bir şekilde eğitimine devam ediyor. Mesleğine olan bağlılığı ve çalışma azmiyle başarılı bir fizyoterapist olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.