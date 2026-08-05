Son Mühür- Sezonun en dikkat çekici transferine imza atan Trabzonspor, Mısır'ın dünya futboluna armağanı Muhammed Salah'ı renklerine bağlamayı başardı.

Mısır futbolunun yetiştirdiği yıldızların başında gelen "Mısır Kralı" lakaplı Salah, yeni sezonda yeteneklerini bordo-mavili formayla sergilemeye hazırlanıyor.

Elde ettiği başarılarla Premier Lig efsaneleri arasına giren Mısırlı yıldız futbolcu, Türk futboluna adım atacak en kariyerli futbolculardan biri olarak göze çarpıyor.



Premier Lig ve Liverpool'un unutulmazları arasında...



Liverpool'a 2017 yazında 42 milyon avro bonservisle Roma'dan transfer olan Salah, performansıyla Premier Lig ve 134 yıllık tarihe sahip "Kırmızılar"ın unutulmazları arasına girdi.

Alman Teknik direktör Jurgen Klopp önderliğinde kurulan Liverpool kadrosunun önemli aktörlerinden biri haline gelen Salah, 2017-2026 yıllarında giydiği "Kırmızı" formayla 5 sezonda 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Önceki sezon Liverpool'un şampiyonluğunda başrolü oynayan başarılı sporcu geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalmıştı.

Neden Türkiye'yi tercih etti?



İngiliz futbolunu yakından takip eden Parted Beard,

''Salah, vergiden sonra yılda net 22 milyon avro kazanacak Türkiye'de. Bu, vergiler öncesi brüt olarak neredeyse yılda 42 milyon avro demek. Bu Suudi seviyesi para, ama Avrupa'da.

Eğer Salah, De Bruyne gibi vergiler öncesi yılda 11 milyon avroya maaşını düşürmeye karar verseydi, Inter veya Atletico gibi Büyük 5 Lig'deki birçok kulüp onu imzalamak için yalvarırdı çünkü onun hâlâ 2-3 yıl en üst düzey performans vereceğini biliyorlar, az sakatlığı var, dev sponsorlukları ve büyük forma satışları bulunuyor.

İstese o liglere giderdi...



Bazıları Büyük 5 Lig'deki büyük kulüplerin Salah'a yaşından dolayı ilgi göstermediğini düşünüyor, ama gerçek şu ki Salah onlarla ilgilenmiyor çünkü mümkün olan en büyük maaşı hedefliyor ve Suudi Arabistan'da yaşamadan'' sözleriyle Salah'ın Türkiye'yi neden tercih ettiği konusuna açıklık getirdi.



Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu...



Salah, 4 kez gol kralı olduğu Premier Lig'de 2 defa da yılın futbolcusu seçildi.

Mısırlı futbolcu, Liverpool formasıyla ikişer Premier Lig ve Lig Kupası ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.