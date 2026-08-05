Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in güzide spor kulüplerinden Menemen FK, ligden çekilme kararı aldı. TFF 2.Lig’de mücadele eden Menemen FK, ekonomik koşullar ve finansal sıkıntılardan dolayı ligden çekildi. Menemen FK, resmi sosyal medya hesabından ligden çekildiğini açıkladı. 1942 yılında kurulan köklü spor kulübü İzmirli sporseverleri ve taraftarları üzdü. İzmir takımlarının son dönemlerde sahipsiz kalması, sponsorlar ve iş adamları tarafından gerekli desteği almaması sporseverleri düşündürüyor.

“İzmir futbolunda alarm”

İzmir’de Altınordu’nun ligden çekilmesinden sonra sarı-lacivertlilerde çekilme kararı aldı. Üst üste iki İzmir temsilcisi, artan maliyetler ve deplasman giderlerinden dolayı zor durumda olduğunu belirtti. Gelirlerin giderleri karşılamadığı spor kulüpleri, kendi öz kaynaklarını yaratamıyor. Futbolcuların bonservis bedellerini artarken alt liglerde kulüpler oyuncuların maaşlarını karşılayamıyor. Öte yandan İzmir takımlarından Altay Spor Kulübü, yatırımcı ve sponsor arayışında yalnız kaldı. Siyah-beyazlılar, sponsor arayışına İstanbul’da sürdürse de istediğini sonucu elde edemedi. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Spor Kulübü'nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaşanan gelişmelere dair; İzmir takımlarının yalnız kalmaması gerektiğini, kentin ortak değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

“Şartların bize dayattığı acı zorunluluk”

İzmir takımının maddi ve manevi olarak yalnız bırakıldığını, ekonomik şartların kulüp yönetimini zorladığını belirten Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul, “Menemen Futbol Kulübü olarak bugüne kadar hiçbir zorluğun karşısında geri adım atmadık. Çünkü bu arma sadece bir futbol kulübünü değil; bir ilçenin umudunu, çocukların hayallerini ve yılların emeğini temsil ediyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, kulübümüz sadece ekonomik değil; manevi anlamda da yalnız bırakılmış durumdadır. Tüm iyi niyetli girişimlerimize, destek arayışlarımıza ve çözüm çabalarımıza rağmen, Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartlar ne yazık ki oluşmamıştır. Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki, Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur” diye konuştu.

“Bir kentin ortak değerine sahip çıkılmadı”

​Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul, “Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, yüzyıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez. Ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez. Bu kararın en büyük mağdurları ne yöneticiler ne de futbolcular olacaktır. Kaybeden; Menemen'in çocukları, bu arma için emek veren gençler, tribünlerde büyüyen taraftarlarımız ve ilçemizin ortak değeri olacaktır. Tarih, Menemen Futbol Kulübü'nün ligden çekilişini sadece bir spor haberi olarak değil, bir kentin ortak değerine sahip çıkılamamasının acı bir hatırası olarak yazacaktır” ifadelerine yer verdi.