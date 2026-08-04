Trendyol Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir şekilde girmeyi amaçlayan İzmir ekibi Göztepe, hazırlıklarını yoğun tempoda devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, günün antrenmanını Urla'da teknik heyet yönetiminde gerçekleştirerek sezon öncesi çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda futbolcuların istekli görüntüsü gözlerden kaçmadı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başladı!

Günün çalışması, oyuncuların fiziksel hazırlığını yükseltmeye yönelik ısınma programıyla start aldı. Ardından pas organizasyonları gerçekleştiren futbolcular, topa sahip olma ve oyun temposunu yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptı. Teknik ekibin antrenman süresince oyuncuların saha içi koordinasyonu ve pas trafiği üzerinde durduğu ifade edildi.

Taktik çalışma üzerinde duruldu!

İdmanın ilk kısmında teknik direktör Stanimir Stoilov'un planlaması çerçevesinde taktik ağırlıklı oyun çalışmaları gerçekleştirildi. Oyuncular, maç senaryolarına yönelik organizasyonlar üzerinde durarak yeni sezon öncesi oyun planlarını sahada sergiledi. Antrenmanın son kısmında ise dar alanda gerçekleştirilen oyunlarla çalışma noktalandı. Bu bölümde oyuncuların hızlı karar verme, baskı altında paslaşma ve mücadele gücünü artırmaya yönelik uygulamalar üzerinde duruldu.