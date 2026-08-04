Yeni sezon öncesi transfer ve kadro planlamasını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe Hentbol, iç transferde önemli bir hamleye imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, sağ kanat pozisyonunda forma terleten Esin Sağdıç ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamayla deneyimli oyuncunun 2026-2027 sezonunda da Göztepe formasını terletmeye devam edeceği ifade edildi.

Tecrübeli isim yuvada kaldı!

1988 doğumlu Esin Sağdıç, tecrübesi ve oyun bilgisiyle Göztepe Hentbol'un önemli isimleri arasında dikkat çekiyor. Sağ kanattaki performansıyla göze çarpan oyuncunun takımda tutulması, yeni sezon öncesi kadro istikrarı açısından önemli bir hamle olarak dikkat çekiyor.

Hazırlıklar sürüyor!

Göztepe Hentbol, yeni sezon öncesinde hem iç transfer hem de kadro güçlendirme çalışmalarını devam ettiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Esin Sağdıç'ın sözleşmesini uzatarak kadrosundaki tecrübeli oyunculardan biriyle yoluna devam etme kararına vardı.

Kulüp, yaptığı açıklamada deneyimli hentbolcuya yeni sezonda başarı dileklerinde bulunarak, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon geçirmesi dileğinde bulundu.