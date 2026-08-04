Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü, tarihinin en zor günleriyle karşı karşıya. İzmir’in güzide takımı Büyük Altay, ekonomik sıkıntılar ve maddi zorluklarla uğraşırken borç batağından çıkamıyor. Geçtiğimiz haftalarda olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı çıkmadı. Başkan Sinan Kanlı’da istifa ettiğini açıklarken göreve hiç kimse talip olmadı. Böylelikle 112 yıllık spor kulübünün kayyum süreci başlarken, Altay taraftarlarından peş peşe çağrılar gelmeye devam ediyor.

Bir çağrıda İzmir'in köklü holdinglerinden Arkas Holding'e geldi. Açık çağrı olarak yapılan açıklamada, "Ya adını vedayla yazdıracak ya da sessiz kalmayı tercih edenler arasında anılacak!" denildi.

"Ya adını vefayla yazdıracak ya da sessiz kalmayı tercih edenler arasında anılacak!"

Sosyal medya üzerinden yapılan açık çağrıda, "Belki bugün birçok kişi hatırlamıyor, ama Altay taraftarı hatırlıyor.

Arkas Spor'un tribünlerinin dolduğu, İzmir'in Avrupa'da başarılarla temsil edildiği yıllarda salonlarda yalnızca voleybolseverler yoktu; Altaylılar da vardı. Kendi renklerini bir kenara bırakıp Arkas Spor'u İzmir'in takımı olarak gördüler. Sesleri kısılana kadar destek verdiler. Çünkü onlar için mesele yalnızca bir kulüp değil, İzmir'in başarısıydı. Bu dayanışmayı daha anlamlı kılan ise ortak geçmişimizdir.

Altay ile Arkas, Alsancak'ın aynı sokaklarında büyüyen iki köklü İzmir değeridir. Altay'ın yıllarca yuvası olan stadyum ile Arkas Holding'in genel merkezi aynı semtin hafızasını paylaşmaktadır. Alsancak; Türklerin, Levantenlerin ve İzmir'i zenginleştiren farklı kültürlerin birlikte yaşadığı, bu kentin ortak kimliğinin en güçlü sembollerinden biridir.

Bugün ise İzmir'in cevabını beklediği tek bir soru vardır:

Arkas Holding, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kulüplere destek olurken, neden doğduğu şehrin en köklü spor kulübüne aynı desteği vermemektedir?

Bu soru yalnızca Altaylıların değil, İzmir'e aidiyet duyan herkesin sorusudur.

Bugün Altay'a verilecek destek sadece bir sponsorluk olmayacaktır. Bu destek; köklere, ortak geçmişe ve İzmir'e duyulan vefanın göstergesi olacaktır.

Bu çağrı bir ayrıcalık talebi değildir.

Bu, geçmişte Arkas Spor'u sahiplenen Altay taraftarının gösterdiği dayanışmanın bugün karşılık bulması yönünde samimi bir vefa çağrısıdır.

Çünkü başka şehirlerin sporuna katkı sunarken, kendi şehrinin asırlık Çınarını görmezden gelmek İzmir vicdanında karşılık bulmaz.

Arkas Holding bugün bir tercih yapacaktır.

Ya doğduğu şehrin en büyük değerlerinden birinin yanında durarak adını İzmir'in ortak hafızasına vefayla yazdıracaktır...

Ya da İzmir'in en köklü kulübü mücadele verirken sessiz kalmayı tercih edenler arasında anılacaktır.

Karar sizindir.

Takdir ise daima İzmir'indir."