Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün U19 takımı transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon U19 Ligi’nde şampiyon oldu. Göztepe, önümüzdeki sezon hem İzmir’i hem ülkemizi temsil edecek. İzmir temsilcisi, transfer çalışmalarına tam gaz devam ederken yenilenen kadrosuyla ses getirmek istiyor. Göz-Göz, geçen sezon Samsunspor U19 Takımından forvet Deniz Şeker’i transfer etti.

“Samsunspordan Göztepe’ye”

Şeker, üstün performansıyla dikkat çekerken U19 Ligi’nde 16 gol, 4 asistle mücadele etti. Genç golcü, 4 sezon Göztepe formasını giyecek. Birçok kulübün dikkatin çeken genç golcüyü Göztepe Spor Kulübü transfer etti. Deniz Şeker, aynı zamanda U19 Türkiye milli takımında forma giyiyor. Benjamin Fuchs’un oyun sisteminde Deniz Şeker’e önemli rol ve görev düşüyor.

“Göztepe’de hedef çifte kupa”

Göztepe, yeni sezonda Türkiye’de Avrupa’da şampiyon olarak camiaya çifte kupa sevincini yaşatmak istiyor. İzmir ekibi, Afrika’dan aldığı oyuncuların bazılarını kiralık olarak 1.Lig’e ve alt liglere gönderdi. Sport Republic ve sarı-kırmızılı kurmaylar, uzun vadede Göztepe’nin öz kaynaklarına dönmesi için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Danimarkalı patronlar, Türk futbolundaki yapısal sorunlar ve astronomik rakamlarla transfer edilen futbolcuları almaktan ziyade genç ve potansiyelli oyuncuları tercih ediyor.