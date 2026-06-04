İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve beraberindeki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret Ankara'da gerçekleştirken, İzmir’e özgü hediyeler de takdim edildi.

İzmir Ticaret Odası Heyeti'nden Bahçeli’ye ziyaret!

İzmir iş dünyasının önemli temsilcileri tarafından gerçekleştirilen ziyarete, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Abdullah Salkım, Mehmet Şahin Çakan ve Serdar Gökhan Arıkan da katılım gösterdi.

Görüşme MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilirken, MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekterer Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu da eşlik etti.

İzmir’e özgü hediyeler takdim edildi!

Ziyaret esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye İzmir’in izlerini yansıtan eski bir İzmir fotoğrafı ile kentin önemli tarımsal değerlerinden biri olan İzmir inciri takdim edildi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener tarafından, geçtiğimiz yılın ağustos ayında da MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bir ziyaret gerçekleştirilmişti.

