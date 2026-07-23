Son Mühür- 2026 Yükseköğretim Kurumu Sınavı’nın açıklanmasının ardından öğrencilerin stresli dönemi başladı. Bornova Belediyesi, öğrencilerin bu tercih dönemini doğru yönetmeleri ve doğru tercihler vermeleri adına YKS Tercih Günleri uygulamasını başlattı.

Üniversite tercih danışmanlığı başladı

Öğrenciler BELGEM Merkez Binası ve Gülşah Durbay Gençlik Merkezi’nde hizmetten hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde yararlanabilecek. Tercih dönemi boyunca öğrencilerin başarı sıralaması, sınav puanları ve isteklerine göre uzman rehber öğretmenleriyle tercihlerini uygun bir şekilde yapabilecek.

“Tüm adaylarımızı merkezlerimize bekliyoruz”

Tercih dönemi boyunca öğrencilerin yanında olacağını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Uzun ve yorucu bir çalışma döneminin ardından bugün YKS sonuçlarını alan tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bizim yerel yönetim olarak en büyük önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. BELGEM ve Gülşah Durbay Gençlik Merkezlerimizde vereceğimiz bu ücretsiz rehberlik hizmeti sayesinde, evlatlarımızın emeklerinin boşa gitmemesini ve en doğru üniversite tercihlerini yapmalarını hedefliyoruz. Tüm adaylarımızı merkezlerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tercih dönemi boyunca yaşanması muhtemel olan yoğunluğun azaltılması her öğrencinin eşit bir şekilde uygulamadan yararlanması için randevu almak çok önemli.