Son Mühür / Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi'nde hareketli saatler ve günler yaşanmaya devam ediyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay geçtiğimiz günlerde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. Günay, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden de uzaklaştırılırken, gözler yarın gerçekleştirilecek olan başkan vekili seçimine çevrilmiş durumda.

İnanç'tan Son Mühür'e açıklama!

Seçimin en güçlü adayı konumunda bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın desteklediği Altan İnanç, süreç hakkında Son Mühür'e açıklamalarda bulundu. Altan İnanç, partinin henüz karar vermediğini ve partinin verecek olduğu karar neyse ona uyacaklarını söyledi. İnanç ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi'nden kendileriyle iletişim kurup kurmadığı sorusuna ise Kılıçdaroğlu ekibinden kendisini kimsenin aramadığını, görüşme gerçekleştirmediğini ve bu konularla ilgili kendileriyle görüşmeyeceğini söyledi.

Güç'ten toplantı trafiği!

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, dün ve bugün meclis grubu ile toplantı gerçekleştirirken, aday konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gelen bilgilere göre, tutuklu bulunan Mustafa Günay'ın işaret ettiği Ayşe Akın'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Altan İnanç ve Mehmet Eren isimleri de ön plana çıktı.