Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de uzun süredir ne zaman tamamlanacağı merak edilen Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ hakkında Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’dan müjde geldi. Hastanenin unutulduğuna dair iddialara yanıt vererek son gelişmeleri anlatan Prof. Dr. Yılmaz, yakın zamanda projeye 65 milyon lira kaynak aktarıldığını belirterek çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu. Rektör Yılmaz, Sağlık Bakanlığı ile tersten afilasyon modeliyle ortak kullanılması planlanan 200 yataklı tam teşekküllü hastanenin hiperbarik tedavi ünitesi, yanık merkezi ve Şakran Cezaevi mahkumlarına özel birimleriyle bölgenin tüm sağlık yükünü sırtlamaya hazırlandığını açıkladı.

“İç işçiliğin yüzde 83’ü bitti”

“Dokuz Eylül Üniversitesi'nin teknik ismi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi olarak geçen bir hastane inşaatımız var. 53 bin metrekarelik bir alanda en az 200 yataklı bir hastane olarak hayata geçmesini hedefleniyor” diyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “2019 yılında temeli atıldı. Dış kabası tamamlandı, iç işçiliğinin ise yüzde 83’ü bitmiş durumda. Burada devletimizin desteği devam ediyor. Daha geçen hafta 65 milyon TL kaynak geldi. Yenileri de inşallah gelecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’ndan ağustos ayında bu konu ile ilgili ziyaret gerçekleştirilecek” dedi.

“Tam teşekküllü bir hastane olacak”

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun eski ve depreme dayanıksız Aliağa Devlet Hastanesi’nin yerine uygun gördüğü yeni hastanenin, inşaatı süren Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi olduğunu da belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Genelde Sağlık Bakanlığı üniversiteleri afiliye ediyor ama burada tersten afilasyon olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanacak gerekirse yarıdan fazla afile edilecek. Bu süreç bir protokole de dökülecek. Burası palyatif bakım açısından çok stratejik bir yer. İzmir’de nüfusun yaşlı olması ve nüfusa bağlı nüfusun dışında yaklaşık 6 ay boyunca Kuşadası’ndan – Edremit Körfezi’ne kadar yazlıklarına gelen nüfusu misafir eden bir şehir İzmir… Sadece bir üniteden ibaret değil; tüm ünitelerin olduğu ihtiyaçların karşılandığı fabrika gibi tesislerin, Şakran Cezaevi’nin ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek tam teşekküllü bir hastaneden bahsediyoruz. Meslek hastalıklarına yönelik ise hem hiperbarik tedavi ünitesiyle yüksek basınç altında oksijen tedavisi verecek hem de yanık ünitesi dahil bu ihtiyaçların hepsine cevap verecek bir hastane” ifadelerini kullandı.

Mahkum hastalara özel hazırlık

Başta İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban olmak üzere kentteki tüm yöneticilerle bu noktada iyi bir diyalog halinde olduklarını da ifade eden Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “İzmir Cumhuriyet Başsavcımız Ali Yeldan bu projeyi duyduğunda “Biliyorsunuz buradaki, en büyük cezaevlerinden bir Şakran Cezaevi ve buradaki hastaları şehir hastanesine ya da merkezdeki diğer hastanelere götürmek büyük bir iş ve zaman kaybına neden oluyor. Dolayısıyla hastanenizde mahkumların ihtiyaçlarına cevap verecek birimler de yapılabilir mi?” diye ricada bulunmuştu. Biz de müteahhit firma ile bunları konuştuk bu ihtiyaca da cevap verecek şekilde hazırlıklar yapıldı ve kısa sürede hastanenin inşaatını bitirmek için çalışılıyor” diye konuştu.