Son Mühür/ Emine Kulak- Özgür Özel’in yeni parti açıklamasının ardından CHP’de başlayan istifa dalgası gün geçtikçe büyüyor. Parti kamuoyunda ve örgütlerde derin çatlaklar oluşturan bu kararın etkileri yerel teşkilatlara da yansırken gözler partinin kritik kalelerinden biri olan İzmir’e çevrildi. CHP İzmir İl’in eski başkanı Ali Engin, parti içerisinde tırmanan gerilimi ve yaşanan süreci değerlendirdi. Yaşanan kopuşların ardından kamuoyunun merakla beklediği ‘istifa edecek mi?’ soruna da yanıt verdi. Engin siyasi yol haritasını netleştirdi.

“Siyasette eksiklikler olabilir”

Parti yönetiminde eksiklik ve hata olabileceğini söyleyen Engin, hatalarda yeni bir parti arayışına girmenin doğru olmadığını söyleyerek, “Ben prensip olarak CHP’de kalacağım. Siyaset toplum ve insan ile yapılıyor. Amatörce bir uğraş, ciddi bir iş. Eksiklikler olabilir. Eksikleri var ama hatalarda istifa edip yeni parti kurmak da hem zor hem doğru değil” şeklinde konuştu.

“Eksiklikleri CHP’de kalarak gidermeliyiz”

CHP’den istifa etmeyeceğini belirten Engin, “Parti içinde bölünmenin yaşanması bu durumda kaçınılmaz. Ben CHP’de kalacağım. Geçmişte bu partinin il başkanlığını yaptım. Ailece,bütün varlığımla, ilçelerini benimsediğimiz, sosyal demokrasi ve Atatürkçülüğe inanan biriyim. CHP’nin hırpalanmamasını istiyorum. Bu eksiklikleri CHP’de kalarak gidermeliyiz” dedi.