Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Efe Orbay Tekün, Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle iş başına gelen CHP İzmir İl yöneticileri tarafından hakkında başlatıldığı açıklanan disiplin süreciyle ilgili konuşarak, çarpıcı mesajlar verdi.

Efe Orbay Tekün: Butlancılar bahaneler ve haberler uydurarak partili gençlerimizi korkutmak istiyorlar

Butlancı yönetimin partilileri korkutma çabası içinde olduklarını söyleyen Efe Orbay Tekün, “Butlancılar Türkiye'de olduğu gibi İzmir'imizde de tüm örgüt üyelerimizi dağıtma ve parçalama çabasındadır. Butlancılar bahaneler ve haberler uydurarak partili gençlerimizi, kadınlarımızı ve tüm üyelerimizi baskı ve korkutma çabası içerisindedir. Aynı anlayış, Gençlik Kolları Başkanı görevimi de gerçeğe aykırı unvan olarak nitelendirerek, hakkımda kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevk kararı alındığı yönünde haberler kamuoyuna servis etmişlerdir.

Kıymetli İzmirli hemşehrilerim; Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi’nin 03.07.2026 tarih ve 2026/93 sayılı MYK kararı ile CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine, tarafımın başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu resmen atanmıştır. Bu resmi karar ortadayken, ‘gerçeğe aykırı unvan’ iddiasının hiçbir hukuki ve fiili karşılığı bulunmamaktadır. Günlerini mutlak butlan tartışmalarıyla geçiren bu anlayış, ne yazık ki kendi ilindeki Gençlik Kolları Başkanlığı’na yapılan Genel Merkez atamasından dahi habersizdir” şeklinde konuştu.

“Butlancılar tilki oyunlarıyla İzmir halkının aklıyla alay ediyor”

Son olarak, 21 Temmuz tarihinde e-Devlet üzerinden CHP’den istifa ettiğini hatırlatan Tekün, butlancı anlayışın tilki oyunları ile vatandaşın aklıyla alay ettiğinin altını çizerek, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kamuoyunun da bildiği üzere ben ve yönetim kurulum, 21.07.2026 tarihinde e-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettik ve bu kararı aynı gün kamuoyuyla paylaştık. Buna rağmen, artık üyesi olmadığım bir siyasi parti tarafından hakkımda disiplin süreci başlatıldığı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Biz bugüne kadar AK Parti’nin oyunu olan butlan sürecine nasıl boyun eğmediysek bu sürecin figüranları karşısında da dimdik durmaya devam edeceğiz. Butlancıların kamuoyunu yanıltmaya yönelik yaptıkları bu tilki oyunlarını ve İzmir halkının aklıyla alay eden bu algı siyasetini, kıymetli İzmirli hemşehrilerimizin takdirine ve vicdanına havale ediyoruz. Özgür Özel liderliğinde ülkemizi bu iktidardan ve butlancılardan kurtardığımızda gerçekler ortaya çıkacak. CHP'yi parçalamaya ve içini boşaltmaya çalışanları tarih kaydedecek ve milletimiz asla affetmeyecek"