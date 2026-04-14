Son Mühür- Bugün Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırı Türkiye'de yürekleri ağza getirdi. Yaşanan olay okullardaki güvenlik zafiyetini gündeme taşırken Eğitim-İş Sendikası konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada eğitimin ve eğitim emekçisinin sistemde yaşadığı sıkıntılar, değersizleştirme ve şiddet vakalarına dikkat çekildi.

2 gün süreyle iş bırakma!

Sendika bu gelişmelerle birlikte bir eylem kararı aldığını duyurdu. Açıklamaya göre 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde iki gün süreyle iş bırakılacağı belirtildi. Ayrıca 15 Nisan Çarşamba günü Ankara İl Milli Eğitim Bakanlığı önünde, ülke genelinde ise eş zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde buluşacakları ifade edildi. 16 Nisan günü ise Ankara'da Türkiye'nin farklı illerinden gelen “Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması” gerçekleştirileceği bildirildi.

Çocuklar için tek ses!

Tek ses olarak yükseltmek istedikleri sesin çocukların ve eğitim emekçilerinin geleceğini korumak için olduğunu söyleyen sendika tüm sendikalarla omuz omuza olacaklarını dile getirdi.