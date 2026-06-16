Su kesintileri her geçen gün vatandaşın çilesi haline geliyor. Arıza sebebinin yanı sıra planlı kesintiler de can sıkıcı duruma gelmiş durumda. İzmirli için o kritik liste İZSU tarafından yayımlandı. İşte 16.06.2026 tarihli kesinti listesi:

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla; 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

Güncel arıza ve kesinti listesi

Bergama (Fatih Mahallesi)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:15 ile 11:15 arası (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Fatih Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmaktadır.

Gaziemir (Menderes Mahallesi)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:20 ile 11:20 arası (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1004/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Kiraz (Ceritler Mahallesi)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:15 ile 11:15 arası (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Konak (Çınarlı ve Mersinli Mahalleleri)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:22 ile 10:22 arası (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Şehitler Caddesi ile Fatih Caddesi kavşağı bölgesindeki branşman arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Narlıdere (Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:10 ile 12:10 arası (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Bölgede meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Çiğli (Ahmet Efendi, Balatçık ve Uğur Mumcu Mahalleleri)

Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 08:48 ile 09:48 arası (Yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 8795/2 Sokak No:9 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.