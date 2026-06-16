Su kesintileri her geçen gün vatandaşın çilesi haline geliyor. Arıza sebebinin yanı sıra planlı kesintiler de can sıkıcı duruma gelmiş durumda. İzmirli için o kritik liste İZSU tarafından yayımlandı. İşte 16.06.2026 tarihli kesinti listesi:

Planlı bakım ve altyapı çalışmaları

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla; 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

Güncel arıza ve kesinti listesi

Su Kesintisii-4

Bergama (Fatih Mahallesi)

  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:15 ile 11:15 arası (Yaklaşık 2 saat)
  • Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
  • Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Fatih Mahallesi'nde su kesintisi yaşanmaktadır.

Gaziemir (Menderes Mahallesi)

  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:20 ile 11:20 arası (Yaklaşık 2 saat)
  • Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
  • Açıklama: 1004/1 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Kiraz (Ceritler Mahallesi)

  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:15 ile 11:15 arası (Yaklaşık 2 saat)
  • Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
  • Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Konak (Çınarlı ve Mersinli Mahalleleri)

  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:22 ile 10:22 arası (Yaklaşık 1 saat)
  • Arıza Tipi: Branşman Arızası
  • Açıklama: Şehitler Caddesi ile Fatih Caddesi kavşağı bölgesindeki branşman arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Narlıdere (Çatalkaya ve Narlı Mahalleleri)

İzmir’de gök yarılacak! 30 ilçenin tamamını etkisi altına alacak
İzmir’de gök yarılacak! 30 ilçenin tamamını etkisi altına alacak
İçeriği Görüntüle
  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 09:10 ile 12:10 arası (Yaklaşık 3 saat)
  • Arıza Tipi: Branşman Arızası
  • Açıklama: Bölgede meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Çiğli (Ahmet Efendi, Balatçık ve Uğur Mumcu Mahalleleri)

  • Kesinti Süresi: 16.06.2026 saat 08:48 ile 09:48 arası (Yaklaşık 1 saat)
  • Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
  • Açıklama: 8795/2 Sokak No:9 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Kaynak: HABER MERKEZİ