Son Mühür- Küresel yatırım ağlarının giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde, İzmir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen “Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Fırsatları Toplantısı”, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Birleşik Arap Emirlikleri firmaları ile İzmirli şirketler arasında 205 ikili iş görüşmesi yapılırken, yenilenebilir enerji, lojistik, sağlık teknolojileri, gıda, yazılım ve turizm gibi stratejik sektörlerde yeni ortaklık fırsatları öne çıktı.

2 önemli sunum yapıldı

T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, T.C. Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Abu Dabi Yatırım Ofisi Ticaret ve Lojistik Direktörü Ahmed Al Alawi ile Abu Dabi Khalifa Ekonomik Bölgesi (KEZAD) Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Mariam Al Blooshi birer sunum yaptı.

Kebapcıoğlu: Körfez bölgesindeki en güçlü dostlarımızdan biri

İzmir’in Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir penceresi konumunda olduğunu belirten T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, gerçekleşen toplantının Birleşik Arap Emirlikleri’nin ekonomik ve ticari alanlardaki potansiyeline işaret etmesi bakımından önemli olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Körfez bölgesindeki en güçlü dostlarımızdan biri olduğuna dikkat çeken Kebapcıoğlu, 1979 yılında açılan Abu Dabi Büyükelçiliği ve 1983 yılında açılan Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliğinin, ilişkilerin kurumsal zemine oturtulmasında önemli olduğunu belirtti.

Al Dhaheri: Türk üretim sisteminin yüksek rekabet gücüne inancımız tam

2026 Birleşik Arap Emirlikleri–Türkiye Sanayi Turu kapsamında Ege’nin incisi İzmir’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirterek sözlerine başlayan Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, İzmir dahil olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Türk üreticileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yatırım ve sanayi grupları ile buluşturmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nin en hızlı büyüyen dördüncü ticaret ortağı olduğunu belirten Al Dhaheri, Türk üretim sisteminin yüksek rekabet gücüne olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Şaylan: Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlü iki ortak, iki kardeş ülke

Sözlerine başarılı fuar ve heyet organizasyonları için İzmir Ticaret Odası’nı tebrik ederek başlayan T.C. Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, “28 Şubat tarihinde başlayan ve değişen şekil ve yoğunlukta devam eden çatışma ortamı hem bizi hem bölgemizi etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Bu durum elbette belirli sınamalar getiriyor ama beraberinde pek çok fırsat da sunuyor, bilhassa Türkiye ve BAE gibi siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlü iki ortak ve kardeş ülke için. Bölgesel kriz, iki ülke liderlerini birbirine daha da yaklaştırdı. Bir yandan çatışmanın sona ermesi için barış çabalarına aktif katkı sağlayan Türkiye, diğer yandan BAE’nin karşı karşıya kaldığı risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi için hem siyasi düzeyde hem de savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirdi ve derinleştirdi” diye konuştu.

İzmir'in söylediklerini yapacak tecrübesi var

Son dönemde avunma sanayi, lojistik, gıda güvenliği ve altyapı/taahhüt, bilişim ve turizm sektörlerindeki iş birliği fırsatlarının öne çıktığını belirten Başkonsolos Şaylan, tüm fırsatlar hakkında geniş bir bilgilendirme yaparak şunları söyledi: “Şunu memnuniyetle vurgulamak isterim ki, İzmir’imizin bütün bu sektörlerde söyleyecek sözü ve söylediğini yapacak tecrübesi ve gücü var. Ayni şekilde BAE ekosistemindeki pek çok oyuncunun da bu sektörlerde güvenilir birlikte yürüyebilecekleri ortaklara ihtiyacı var. Ve İzmir’i daha da tanımaları gerekiyor. İzmir’de başlayan üretimin BAE’de nihayetlendirilmesi ve orada alacağı ‘Made in UAE’ belgesiyle Körfez ülkeleri, Güney Asya ve Afrika basta olmak üzere dünya pazarlarına sevki mümkün”

Özgener'den yeni iş birliği alanları vurgusu

İki ülke arasındaki ilişkilerin, 2023 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması(CEPA) ile önemli gelişmeler kaydettiğinin altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkelerimiz arasındaki gümrük vergilerinin kaldırılması, ticaretimizin gelişmesine katkı sağlarken, hizmet ticareti, kamu alımları ve KOBİ’lere yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler de yeni iş birliği alanları yaratıyor. Tüm dünyayı ve özelikle de körfez bölgesini olumsuz etkileyen savaşın sona ermesiyle birlikte bölgenin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret ve yatırımlar açısından daha da güçleneceğini düşünüyoruz” dedi.

Stratejik sektörlere odaklanmak önem taşıyor

İzmir’in, Birleşik Arap Emirlikleri ile geliştirilebileceği ticari ve ekonomik iş birliklerine ilişkin değerlendirmeler yapan Özgener sözlerine şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji, lojistik, otomotiv, yazılım, kimya, tarım, gıda ve sağlık teknolojileri gibi stratejik sektörlere odaklanan buluşmaların karşılıklı fırsatların daha yakından değerlendirilmesine imkân sağlayacağına inanıyoruz. İzmir ile Dubai arasındaki direkt uçuşların sağlık ve termal turizm açısından son derece önemli fırsatlar yarattığını görüyoruz. Bu bağlantının, Körfez bölgesi ile kentimiz arasındaki erişilebilirliği artırarak İzmir’in uluslararası sağlık turizmindeki görünürlüğünü ve cazibesini güçlendireceğini düşünüyoruz”

Gelinlik, abiye ve damatlık sektöründe yeni iş birliği fırsatları

Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile Gelinlik Abiye ve Damatlık UR-GE projesi kapsamında geçtiğimiz yıl Dubai’ye başarılı bir Yurtdışı Pazarlama Organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Özgener, “Organizasyonumuz esnasında gelinlik, abiye ve damatlık sektörü açısından Dubai’nin yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri pazarına değil, aynı zamanda tüm Körfez Bölgesi, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişim sağlayan stratejik bir merkez konumunda olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki dönemde de gelinlik, abiye ve damatlık sektörüne yönelik yeni iş birliği ve tanıtım faaliyetlerinin hayata geçirilmesinin büyük fayda sağlayacağına inanıyor bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri ile iş birliğimizi daha da geliştirmeyi istiyoruz” dedi.

205 ikili iş görüşmesi yapıldı

Toplantının ardından Birleşik Arap Emirlikleri firmaları ile İzmir Ticaret Odası üyeleri arasında toplam 205 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. İkili iş görüşmelerine katılan firmaların sektörleri ise şöyleydi: Tarım ve gıda ürünleri, sağlık teknolojileri ve medikal ekipmanlar, ilaç ve hastane çözümleri, inşaat ve yapı malzemeleri, endüstriyel ekipmanlar, ambalaj çözümleri, dağıtım hizmetleri, otel ve restoran yatırımları, eğitim teknolojileri ile yazılım çözümleri.

İzQ’ya ziyaret

Toplantının ardından BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve T.C. Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi gezerek girişimcilerle bir araya gelen Büyükelçi, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. İzQ’nun girişimcilik ve inovasyon alanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle karşıladığını ifade eden Büyükelçi, İzQ bünyesindeki girişimciler ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcılar ve ilgili kuruluşlar arasında temasların geliştirilmesinin her iki taraf için de faydalı olabileceğini belirtti.