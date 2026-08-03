Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 ayrı adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalarda, satışa hazır halde 1 kilo 923 gram uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen B.K. (38) ve annesi G.K. (68) olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler

Emniyetteki sorguları ve ifade işlemleri tamamlanan anne ve oğlu, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan B.K. ve G.K., hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başarılı operasyonun ardından Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, "Geleceğimiz olan gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine, torbacılara ve tüm suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla, tavizsiz ve kesintisiz bir şekilde sürecektir" ifadelerine yer verilerek sokaklardaki denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.