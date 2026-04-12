Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İZSU Genel Müdürlüğü’nün işlettiği Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde kullandığı kamyonla çamur havuzuna düşüp yaşamını yitiren Sabri Kılınç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ailesi Kılınç’ı ölüme götüren süreçle ilgili insanın kanını donduracak bilgiler verdi. Feci şekilde can veren işçiyi kurtaran vinc aile kiralamış. Kendisinden haber alınamayan süreçte İZSU yetkilileri, “Ulucak’ta hareket halinde” şeklinde bilgi vermiş.. Tesislerde onu kurtaracak vinçler varmış ama şoförleri yokmuş….

Sabri’yi ölümü ihmaller zinciri mi götürdü!

İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde atık nakliyesinde görev yapan Sabri Kılınç’ın, feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi sahasında kullandığı kamyonun manevra yaptığı sırada çamur havuzuna devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kılınç’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, Kılınç’ın ailesinin anlattıkları işçiyi ölüme götüren süreçlerle ilgili onlarca soru işaretinin olduğunu gözler önüne serdi. Kılınç’ın yakınlarının gözyaşlarıyla anlattıkları ‘Sabri’yi ölüme götüren ihmaller zinciri mi var?’ sorusunu gündeme getirdi.

Çankırı, “Sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli adımlar atılacaktır”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çiğli’de meydana gelen elim olayın ardından hayatını kaybeden işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Çankırı, daha önce de tesisin işleyişine ilişkin ciddi sorunlara dikkat çektiklerini hatırlattı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili daha önce yaptıkları uyarılara değinen Çankırı, “Yaşanan bu acı olaydan önce de tesisin işlevsel olmadığına dair kaygılarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Ne yazık ki gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması bu üzücü tabloyu beraberinde getirdi” dedi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Çankırı, müfettiş raporunun tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, “Sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli adımlar atılacaktır. Olayın yaşandığı alanın fiziki koşulları ve çalışma güvenliği konusunda yapılması gerekenler açıktır. Sorunun üzerini geçici düzenlemelerle örtmek yerine kalıcı çözümler üretmek zorundayız” diye konuştu.

Tugay başsağlığına gelmedi!

Hayatını kaybeden işçinin ailesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve şüpheli ölüme zemin hazırlayan sorumluların ortaya çıkarılmasını istediklerini ifade etti. Acılı aile, Cemil Tugay’ın kendilerine başsağlığı ziyaretinde bulunmadığını da dile getirdi.

Çankırı, "Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır"

Aileyi ziyaret ederek taziyelerini ileten Ceyda Bölünmez Çankırı ise, sürecin yakından takipçisi olacaklarını vurguladı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çankırı, şu ifadeleri kullandı: “Böylesine acı bir olayın ardından aileyi yalnız bırakmamak, acıyı paylaşmak kamu sorumluluğunun en temel gereğidir. Eğer bu tesis İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir işletmeyse, sorumluların da burada olması ve aileye taziyelerini iletmesi beklenir. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağına inanıyoruz. Türk adaleti gereğini yapacaktır. Devletimiz de her zaman vatandaşının yanındadır. Sizler kendinizi asla yalnız hissetmeyin.”

İZSU, “Sabri Ulucak’ta” dedi, çamurda bulundu!

Kendisinden haber alınamayan akşam 23.00 sularında çalıştığı Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne kendisini aramaya gittiklerini belirten yakınları, Saat 14.20’den sonra telefonunun kapalı olduğunu gördük. Eşine saat 17:00’de gelir dedik. İZSU yetkilileri, ‘Kemalpaşa Ulucak’ta hareket halinde. Yok işyerinde uyuyordur. Yok telefonu bozuktur. Telefonu bozuktur. Saat 17.00’ye geldiğinde eşi ağlamaya başladı. Saat 23.35’te kayınpederime ‘Arıtmaya gidelim’ dedik. İki araba içeriye girdik. Bi baktık ki Sabri’nin kullandığı aracın dört tekerleği havada çamur havuzuna batmış. Telefon ışığıyla aracın kenarlarına baktık kurtulup da çıkmış mıdır diye. Murat Can Bey, Hadi Bey Jandarmaya haber vermek için gitti. Saat 23.52’de ölümüzü biz bulduk. Aracın içinde mi nefes alıyor mu, bilmiyoruz” dedi.

“Kendi imkanlarımızla vinç tuttuk! Tesiste vinçler vardı ama şoförleri yokmuş”

Yakınları Son Mühür’e şu açıklamayı yaptı, “Kendi imkanlarımızla vinç tuttuk. Tesiste vinçler vardı gördük ama vinçleri kullanacak şoför yokmuş. Biz buradan oraya gittiğimiz bir kurtarma çabası görseydik, işler farklı olurdu. Bulmuşlar, bir kaza olmuş çıkarıyorlar derdik. Ama öyle bir şey de yok. Biz kendi imkanlarımızla çıkarttık. Sabri’yi 02.30’da elimize aldık”