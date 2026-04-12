Son Mühür/ Osman Günden- Narlıdere, ileri yaş grubundaki vatandaşların yaşam enerjisini akademik bir çatı altında birleştirmeye hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği "İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Çalıştayı", yaşam boyu öğrenme vizyonunu güçlendirirken, ilçede kurulacak yeni üniversitenin de stratejik temellerini attı. İşte altın çağını yaşayan vatandaşlar için hazırlanan bu dev projenin tüm detayları...

Narlıdere’de bilim ve tecrübe buluştu: 3. yaş için ortak akıl

Narlıdere Belediyesi, modern yaşlanma vizyonu çerçevesinde Ege Geriatri Derneği ile el ele vererek İzmir 3. Yaş Üniversiteleri Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen zirve; akademisyenlerden eğitim koordinatörlerine, öğrenci temsilcilerinden yerel yönetim uzmanlarına kadar geniş bir paydaş grubunu ağırladı. Çalıştay boyunca kurumsal kapasitenin artırılması, eğitim müfredatında ülke genelinde bir standardın yakalanması ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi gibi kritik konular masaya yatırıldı. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen temsilciler, oluşturulan "ortak akıl masaları" etrafında bu eğitim modelinin geleceğini şekillendirdi.

Narlıdere’nin akademik yol haritası netleşti

Çalıştayın merkezinde yer alan en heyecan verici gelişme ise Narlıdere Belediyesi bünyesinde kurulacak olan 3. Yaş Üniversitesi’nin resmiyet kazanması oldu. Belediye bünyesindeki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koordine edilecek üniversitenin organizasyon şeması, eğitim vereceği fiziksel alanlar ve uygulanacak olan pedagojik model en ince ayrıntısına kadar planlandı. Narlıdereli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacak bu yapı; sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda tecrübenin paylaşıldığı bir sosyalleşme merkezi olarak tasarlandı.

İzmir, Türkiye’nin yaşam boyu öğrenme başkenti oldu

Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen, açılış konuşmasında İzmir’in bu alandaki liderliğine dikkat çekti. 2016 yılında küçük bir adımla başlayan bu yolculuğun, bugün Türkiye’nin geri kalanından daha fazla öğrenci sayısına sahip bir dev yapıya dönüştüğünü vurgulayan Ülgen, Narlıdere Belediyesi’nin bu vizyona sunduğu ev sahipliğinin çok değerli olduğunu belirtti. 3. yaş üniversitelerinin kuşaklararası bağı güçlendirdiğini ifade eden Ülgen, bu modelin toplumun her kesiminde karşılık bulduğunun altını çizdi.

Ege Modeli "Altın Çağ"ı tüm dünyaya tanıtacak

Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin ise yaşlılık dönemini "altın çağ" olarak nitelendirerek, bağımsız yaşamın en büyük anahtarının öğrenme merakını korumak olduğunu söyledi. Sosyal izolasyonu kırmak ve bireyleri toplumsal hayatın merkezinde tutmak amacıyla oluşturdukları "Ege Modeli"nin artık dünyaya ihraç edilecek bir olgunluğa ulaştığını belirten Şahin, yarım kalan hayalleri gerçekleştirmek için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlattı. Öte yandan Doç. Dr. Zeynep Altın, küresel bir eğitim hareketine dönüşen bu anlayışın, Fransa’dan Çin’e kadar geniş bir coğrafyada toplumsal eşitsizlikleri azaltan bir kaldıraç görevi gördüğünü ifade ederek konunun uluslararası boyutuna dikkat çekti.