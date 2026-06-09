ESHOT Genel Müdürlüğü, İZSU tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı çalışmaları sebebiyle 817 No’lu Egekent Aktarma Merkezi – Çiğli Aktarma Merkezi hattında geçici güzergah değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Çalışmalar nedeniyle düzenleme yapıldı!

Yapılan açıklama çerçevesinde, İZSU Genel Müdürlüğü’nün bölgede yapacak olduğu altyapı çalışmaları çeçrevesinde 10 Haziran 2026 Çarşamba günü bazı otobüs seferlerinde geçici düzenleme uygulamaya konulacak.

Bu çerçevede 817 No’lu Egekent Aktarma Merkezi – Çiğli Aktarma Merkezi hattının güzergahında geçici değişikliğe gidildiği ifade edildi.

İki durak geçici olarak hizmet dışı!

Çalışmalar kapsamında hatta yer alan Neyhan ve Şerbetçi duraklarının geçici olarak kullanım dışı kalacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yolculuk planlarını güncel güzergaha göre yapmaları gerektiğini ifade etti.