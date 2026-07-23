Son Mühür-/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'in Çiğli ilçesinde 425 bin metrekarelik alanda 130 türden yaklaşık 1800 hayvanın bulunduğu İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, yaz aylarının gelmesiyle beraber bakıcılar yaz mesaisine başladı.

Park yönetimi, yüksek sıcaklıkların etkisini kırmak için 'davranış zenginleştirme' adı verilen yöntemlerle hayvanların hem serinlemesini hem de aktif kalmasını sağlıyor.

Buz kalıplarıyla serinlediler

Sıcak günlerde uygulanan özel beslenme programı doğrultusunda aslan ve kaplanlara büyük buz blokları içine dondurulmuş etler verildi.

Yırtıcılar buza gömülü etlere ulaşabilmek için uzun süre çabaladı. Ayılar ise kendilerine verilen buzlu elma, muz ve havuçları pençeleriyle tek tek parçalayıp tüketti.

Hortumlarıyla havuza girerek serinleyen fil ailesinin üyeleri Winner, Begümcan ile yavruları İzmir, Deniz ve Ege'nin su oyunları ise ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

"Yeşil alanları ve gölgelikleri artırıyoruz"

İklim değişikliği sebebiyle artan sıcakların yaban hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, barınaklardaki yaşam ortamlarını sürekli iyileştirdiklerini söyledi.

Eğrilmez, yürütülen çalışmalara dair, "Parkımızdaki yeşil alan miktarını artırıyoruz. Ağaçlarımız hem ortam sıcaklığını düşürüyor hem de hayvanlarımıza doğal gölgelik alanlar sağlıyor.

Bunun yanında sıcak günlerde onlar için küçük ama keyifli sürprizler hazırlıyoruz. Günlük beslenme programlarında yer alan meyveleri soğutarak buz kalıpları haline getiriyor, bunları barınakların farklı noktalarına asıyor ya da saklıyoruz.

Böylece hayvanlarımız hem serinliyor hem besleniyor hem de bu süreç onlar için eğlenceli bir etkinliğe dönüşüyor. Ziyaretçilerimizin bu anları ilgiyle izlemesi de bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan sadece ne yedikleri değil besinlerin nasıl sunulduğu"

Hayvanların gün boyunca hareketsiz kalmasını önlemek adına gıdaların veriliş şeklini değiştirdiklerini söyleyen Eğrilmez,

“Hazırladığımız buzlu meyveler de onların hareket etmelerini, beslenmelerini ve çevreleriyle etkileşim kurmalarını sağlıyor.

Böylece yaban hayatındaki doğal davranışlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Ancak önemli olan sadece ne yedikleri değil, bu besinlerin nasıl sunulduğu.

Bu nedenle beslenme programlarını farklı yöntemlerle zenginleştiriyoruz. Hayvanlarımız, barınaklarında kendileri için hazırlanan bilimsel diyetlerle beslenirken aynı zamanda doğal davranışlarını sergilemelerine olanak sağlayan etkinliklerle de destekleniyor.” dedi.