Son Mühür- CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’e sıçradı. CHP İzmir İl Yönetimi'nin dün aldığı kararla 6 ilçe başkanını disipline sevk etmesinin ardından, söz konusu isimler, ilçe yönetimi ile birlikte partiden ayrılma kararı aldı. İl Yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, altı ilçe başkanını arasında Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da vardı. Akar, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Çiğli ilçe yönetimi kişi ile birlikte Erkan Akar istifa etti. Özgür Özel’in portresi de ilçe binasından alındı.

“CHP’den de, görevimden de istifa ettim”

Önce makam odasında konuşan Akar, “Genel Başkanımız Özgür Özel nereye gel dediyse oraya gittim, görevimi yapmaya çalıştım. Mücadele ettik, korkmadık, partimizin arkasında durduk. Genel Başkanımızın talimatlarını il başkanım bize biz örgütümüze ilettik. Çok emek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. 21 mayıs CHP’ye yapılmış en büyük darbedir. 21 mayıstan sonra süreci toparlayamadık. Kararlar geri çekildi. Artık bize söyleyecek söz kalmadı. Biz her şeye rağmen CHP’liyiz, öyle kalacağız. Bu bir hüzünlü veda ama yeni bir başlangıç. Bazı başlangıçlar için ayrılmamız gerekiyor. Bu akşam meclis üyelerimiz ile de olağanüstü toplantı yapacağız. Bu süreci yeniden kurgulayacağız. CHP çatısı altında bugün son günümüz. İktidar olup baba ocağına dönmek üzere geri döneceğiz. İlçe başkanlığı görevimden ve CHP’den üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm. Bizim için hüzünlü veda ama biz yine başaracağız. Biz inanıyoruz ki baba ocağı sahipsiz kalmayacak. Mustafa Kemal Atatürk idaresinden ayrılmadan, Genel Başkanımız Özgür Özel’in arkasından yürüyeceğiz” dedi.

“Üyeliğimi bugün itibariyle sonlandırıyorum”

Akar basın açıklamasında şu ifadelerine yer verdi;

“Bizler için hüzünlü ve onurlu vedanın başlangıcındayız. 21 Mayıs’tan bu yana her şey söylendi, konuşmalar yapıldı. Yol arkadaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyorum. Burası baba ocağımız ve CHP. Yarın dönüp yeniden baba ocağımıza geri döneceğiz. Önce gidip iktidarı devralacağız. 21 mayıs sürecinden sonra mahkeme kararı ile atanan yönetimden kurultay yapılmasını talep ettik. Yapılmadı o yüzden bugün veda kararı almış bulunuyoruz. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe yöneticileri ile birlikte partimizi iktidar etme hayaliyle aday olduğum ve kazandığım çiğli ilçe başkanlığından istifa ediyorum. Bu sebeple 28 yıllık üyeliğimi de bugün itibariyle sonlandırıyorum” diye konuştu.