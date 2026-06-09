AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Basmane ve İkiçeşmelik bölgesinde görevlerini sürdüren mahalle muhtarlarıyla buluştu. Düzenlenen toplantıda mahallelerin sorunları, vatandaşların talepleri ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

İstişare toplantısı gerçekleştirildi!

Düzenelenen buluşmaya Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunc da katılım gösterdi. Bölgedeki mahallelerin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“Çözüm için çalışmayı sürdüreceğiz”

Başdaş tarafından yapılan paylaşımda, mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan muhtarlardan dinlendiği ifade edilerek, çözüm noktasında gerekli girişimlerin takipçisi olunacağı belirtildi.

Başdaş, “Mahallelerimizin sorunlarını, taleplerini ve çözüm bekleyen konuları istişare ederek, çözüm noktasında atılabilecek adımları değerlendirdik. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak her konuda takipçi olmaya ve elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Katılımcılara teşekkür!

Toplantının ardından katkı sunan muhtarlara ve Mardinliler Federasyonu Başkanı Beşir Tunc’a teşekkürlerini ileten Başdaş, Konak için ortak çalışma anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.